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Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Temmuz Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

17 Temmuz 2026 itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bilgi kaynakları sunuyor. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4.000,19 Dolar seviyelerinde işlem görmekte. Türkiye'de gram altın alış fiyatı 6.065,367 TL, çeyrek altın ise 9.704,59 TL'den satılmakta. Yatırımcılar için dikkat çeken diğer ürünler arasında bilezik ve ata altın fiyatları yer alıyor. Ekonomik gelişmeler ve merkez bankası politikaları fiyatları etkiliyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Temmuz Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

17 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılara önemli bilgiler sunmaya devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları, piyasalardaki hareketliliği yansıtıyor. Bu detaylar, yatırımcılar için kritik bir gösterge niteliği taşıyor.

Bugün ons altın fiyatı, uluslararası piyasalarda 4.000,19 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu değer, yatırımcılar için önemli bir referans noktası oluşturuyor. Ekonomik gelişmelere bağlı olarak fiyatın yönü merak konusu. İlk çeyrek sonuçları ve merkez bankalarının politikaları, altın talebini etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Türkiye’de gram altın fiyatları, alışta 6.065,367 TL, satışta ise 6.066,307 TL olarak belirlenmiş. Gram altın, yatırımcılar tarafından sıkça tercih ediliyor. Piyasa geliştikçe fiyatlardaki dalgalanmalar izleniyor. Yerel yatırımcıların gram altına olan ilgisi artış gösteriyor.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 9.704,59 TL, satışta ise 9.918,41 TL olarak kaydedilmiş. Düğün sezonu, çeyrek altını sıkça tercih edilen bir araç haline getiriyor. Yarım altın fiyatları, alışta 19.348,52 TL, satışta 19.836,82 TL olarak belirlenmiş. Cumhuriyet altını, alış fiyatı 40.473 TL, satış fiyatı ise 41.090 TL olarak kaydedildi. Bu rakamlar, uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için değerli bir gösterge sunuyor.

Gremse altın fiyatları yatırımcılar için dikkat çekiyor. Alış fiyatı 98.028 TL ve satış fiyatı 98.733 TL olarak işlem görmekte. Ata altın fiyatları, alışta 40.300 TL, satışta 40.636 TL seviyelerine ulaşmış durumda. Ziynet altın ise alışta 38.818,35 TL, satışta 39.552,32 TL ile öne çıkıyor. Bu seçenekler, birikimlerini değerlendirmek isteyenler için ilgi çekiyor.

Bilezik altın fiyatları, yatırımcıların gözde ürünlerinden biri. 14 ayar bilezik gram fiyatı, alışta 3.298,62 TL, satışta 4.452,20 TL. 18 ayar bilezik gram fiyatı, alış 4.166,79 TL, satış 4.900 TL. 22 ayar bilezik gramı, alışta 5.504,51 TL, satışta 5.695,49 TL ile işlem görüyor. Bu fiyatlar, mücevherat alım satımında dikkate alınmalı.

Serbest 0.995 has altın alış fiyatı 6.035,04 TL, satış fiyatı ise 6.035,975 TL olarak kaydedildi. Bu veriler, altın piyasalarındaki dalgalanmanın süreceğini gösteriyor. Yatırımcıların, bu dinamiklere dikkat ederek alım satım yapması önem taşıyor. Altın, tasarruf ve yatırım planlamasında önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 17 Temmuz Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.066,29
6.067,07
% 0.76
10:01
Ons Altın / TL
188.532,17
188.568,72
% 0.62
10:16
Ons Altın / USD
3.997,42
3.997,98
% 0.54
10:16
Çeyrek Altın
9.706,06
9.919,67
% 0.76
10:01
Yarım Altın
19.351,45
19.839,33
% 0.76
10:01
Ziynet Altın
38.824,22
39.557,32
% 0.76
10:01
Cumhuriyet Altını
40.473,00
41.090,00
% -0.8
17:01
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Altın güncel altın fiyatları
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