Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Ağustos Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

18 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla altın piyasasında dikkat çekici hareketler gözlemlenmektedir. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.397,85 Dolar seviyesindedir. Bu değer, yurtdışındaki altın piyasalarından etkilenmektedir. Ayrıca, yerel piyasalardaki beklentilerin de bir yansımasıdır. Yatırımcılar, küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak altın alım satımı yapmayı tercih etmektedir.

Gram altın fiyatları ise alışta 6.776,106 TL, satışta 6.776,999 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, gram altına olan talebin artmasıyla yükselmektedir. Yatırımcılar, altın alımında maliyetlerle karşılaşmaktadır. Piyasalardaki dalgalanmalar, gram altının değerli metaller arasındaki yerini güçlendirmektedir.

Çeyrek altın fiyatları da önemli bir yer tutuyor. Çeyrek altın, alışta 10.841,77 TL, satışta ise 11.080,39 TL'den işlem görmektedir. Hanehalkı tasarrufları içerisinde yaygın bir seçenektir. Ayrıca, kolay alım satım imkanı ile hediye verme amacıyla sıkça tercih edilmektedir.

Yarım altın fiyatları alışta 21.615,78 TL, satışta ise 22.160,79 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın, düğün ve özel günlerde hediye olarak tercih edilmektedir. Bu durum, altın türüne olan talebi artırmaktadır. Cumhuriyet altını ise alışta 44.443 TL, satışta 45.115 TL ile işlem görmektedir. Cumhuriyet altını güvenli bir liman olarak değerlendirilmektedir.

Gremse altın fiyatları, alışta 108.376 TL, satışta 109.538 TL'dir. Gremse altının yüksek gramajı, büyük altın takı alışverişleri için uygundur. Ata altın fiyatları ise alışta 44.208 TL, satışta 44.774 TL olarak belirlenmiştir. Ata altını, hem yatırım hem de hediyelik eşya olarak sıkça tercih edilmektedir.

Ziynet altın fiyatları alışta 43.367,08 TL, satışta 44.186,03 TL seviyelerindedir. Ziynet altın, detaylı işçiliğiyle dikkat çeken bir seçenektir. Takı olarak kullanımda önemli bir rol oynamaktadır. 14 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 3.660,96 TL, satışta 4.887,61 TL'dir. 18 ayar bilezik gram fiyatı alışta 4.609,24 TL, satışta 5.405 TL olarak işlem görmektedir. Ayrıca, 22 ayar bilezik gram fiyatı 6.093,32 TL alış ve 6.325,16 TL satış olarak belirlenmiştir.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatı alışta 6.742,225 TL, satışta ise 6.743,114 TL'dir. Bu veriler, yatırımcıların piyasa durumunu değerlendirirken önemli faktörlerdir. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, ekonomik koşullardan etkilenmektedir. Ayrıca, jeopolitik gelişmeler ve piyasa talepleriyle şekillenmeye devam etmektedir.