FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Ağustos Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

18 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Ons altın fiyatı 4.397,85 Dolar olarak belirlenmişken, gram altın alış fiyatı 6.776,106 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 10.841,77 TL alış fiyatıyla dikkat çekerken, Cumhuriyet altını ve yarım altın da yatırımcılar arasında popülerliğini sürdürüyor. Piyasa dalgalanmaları, gram altın ve diğer altın türlerine olan talebi artırmaktadır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Ağustos Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

18 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla altın piyasasında dikkat çekici hareketler gözlemlenmektedir. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.397,85 Dolar seviyesindedir. Bu değer, yurtdışındaki altın piyasalarından etkilenmektedir. Ayrıca, yerel piyasalardaki beklentilerin de bir yansımasıdır. Yatırımcılar, küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak altın alım satımı yapmayı tercih etmektedir.

Gram altın fiyatları ise alışta 6.776,106 TL, satışta 6.776,999 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, gram altına olan talebin artmasıyla yükselmektedir. Yatırımcılar, altın alımında maliyetlerle karşılaşmaktadır. Piyasalardaki dalgalanmalar, gram altının değerli metaller arasındaki yerini güçlendirmektedir.

Çeyrek altın fiyatları da önemli bir yer tutuyor. Çeyrek altın, alışta 10.841,77 TL, satışta ise 11.080,39 TL'den işlem görmektedir. Hanehalkı tasarrufları içerisinde yaygın bir seçenektir. Ayrıca, kolay alım satım imkanı ile hediye verme amacıyla sıkça tercih edilmektedir.

Yarım altın fiyatları alışta 21.615,78 TL, satışta ise 22.160,79 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın, düğün ve özel günlerde hediye olarak tercih edilmektedir. Bu durum, altın türüne olan talebi artırmaktadır. Cumhuriyet altını ise alışta 44.443 TL, satışta 45.115 TL ile işlem görmektedir. Cumhuriyet altını güvenli bir liman olarak değerlendirilmektedir.

Gremse altın fiyatları, alışta 108.376 TL, satışta 109.538 TL'dir. Gremse altının yüksek gramajı, büyük altın takı alışverişleri için uygundur. Ata altın fiyatları ise alışta 44.208 TL, satışta 44.774 TL olarak belirlenmiştir. Ata altını, hem yatırım hem de hediyelik eşya olarak sıkça tercih edilmektedir.

Ziynet altın fiyatları alışta 43.367,08 TL, satışta 44.186,03 TL seviyelerindedir. Ziynet altın, detaylı işçiliğiyle dikkat çeken bir seçenektir. Takı olarak kullanımda önemli bir rol oynamaktadır. 14 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 3.660,96 TL, satışta 4.887,61 TL'dir. 18 ayar bilezik gram fiyatı alışta 4.609,24 TL, satışta 5.405 TL olarak işlem görmektedir. Ayrıca, 22 ayar bilezik gram fiyatı 6.093,32 TL alış ve 6.325,16 TL satış olarak belirlenmiştir.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatı alışta 6.742,225 TL, satışta ise 6.743,114 TL'dir. Bu veriler, yatırımcıların piyasa durumunu değerlendirirken önemli faktörlerdir. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, ekonomik koşullardan etkilenmektedir. Ayrıca, jeopolitik gelişmeler ve piyasa talepleriyle şekillenmeye devam etmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Ağustos Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye düğmeye bastı: 5 milyon vatandaşa ulaşılacakTürkiye düğmeye bastı: 5 milyon vatandaşa ulaşılacak
Avrupa son 5 yılın en düşüğünü yaşıyor: 'Süreci zorlaştırıyor'Avrupa son 5 yılın en düşüğünü yaşıyor: 'Süreci zorlaştırıyor'

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.767,12
6.767,86
% -0.55
11:33
Ons Altın / TL
210.569,61
210.652,51
% -0.48
11:48
Ons Altın / USD
4.394,75
4.395,26
% -0.49
11:48
Çeyrek Altın
10.827,39
11.065,45
% -0.55
11:33
Yarım Altın
21.587,12
22.130,91
% -0.55
11:33
Ziynet Altın
43.309,57
44.126,45
% -0.55
11:33
Cumhuriyet Altını
44.443,00
45.115,00
% 0.08
16:39
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
VatandaşLar dikkat! Araç satışında yeni oyun: Ekspertiz tuzağı

VatandaşLar dikkat! Araç satışında yeni oyun: Ekspertiz tuzağı

Kalem Adası'nın bir bölümü de Kuriş ailesinin çıktı

Kalem Adası'nın bir bölümü de Kuriş ailesinin çıktı

Fenerbahçe Fred'e böyle veda etti! "Bu ailenin bir parçasısın"

Fenerbahçe Fred'e böyle veda etti! "Bu ailenin bir parçasısın"

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

5 milyon TL'lik konut ve 5 milyon TL mevduat: Hesap ortaya çıktı

5 milyon TL'lik konut ve 5 milyon TL mevduat: Hesap ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.