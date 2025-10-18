Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Ekim Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

18 Ekim 2025 tarihi geldiğinde, altın fiyatları yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından dikkatle izleniyor. Saat 10:00 itibarıyla, uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4.250,82 Dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bu fiyat, yatırımcılara altın alım satımında önemli bir referans sağlıyor.

Türk lirası cinsinden gram altın fiyatları alışta 5726,532 TL, satışta ise 5727,341 TL olarak kaydediliyor. Gram altın, yatırımcılar için en yaygın tercih. Fiyatların yükselmesi, döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak izleniyor.

Çeyrek altın alışta 9.162,45 TL, satışta ise 9.364,2 TL değerine ulaştı. Yarım altın fiyatları da benzer bir seyir izliyor. Alışta 18.267,64 TL, satışta 18.728,41 TL seviyelerine geldi. Cumhuriyet altını alışta 41.188 TL, satışta ise 41.818 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Gremse altın alışta 99.200 TL, satışta 101.306 TL olarak fiyatlandırılmış. Ata altın alışta 40.899 TL, satışta 41.737 TL'den satılıyor. Ziynet altın fiyatları ise 36.649,8 TL alış ve 37.342,26 TL satış seviyelerinden işlem görmekte.

Bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gramı alışta 3.371,25 TL, satışta 4.550,23 TL’den işlem görüyor. 18 ayar bilezik gramı alışta 4.334,97 TL, satışta ise 5.010 TL seviyelerine ulaştı. 22 ayar bilezik gramı alışta 5.573,79 TL, satışta ise 5.899,57 TL’den işlem görmekte.

Yatırımcıların dikkatini çeken başka bir ölçüt, serbest 0.995 has altın fiyatlarıdır. Alışta 5.697,899 TL, satışta ise 5.698,704 TL seviyelerine ulaştı. Bu veriler, altın yatırımına yönelik stratejileri şekillendirmekte belirleyici rol oynayacak.

Altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara ve yerel ekonomik koşullara bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Yatırımcılar için bu fiyatların doğru bir şekilde analiz edilmesi, gelecekteki yatırım kararları açısından büyük önem taşımaktadır.

