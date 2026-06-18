Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Haziran Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 18 Haziran 2026 itibarıyla yatırımcılar için önemli bir referans noktasıdır. Saat 10:00'da ons altın fiyatı 4,306.27 dolar olarak kaydedildi. Bu değer, global piyasalardaki altın talebini ve ekonomik gelişmeleri yansıtmaktadır.

Gram altın için alış fiyatı 6,428.37 TL, satış fiyatı ise 6,429.206 TL olarak belirlendi. Bu seviyeler, Türkiye'deki iç piyasa dinamiklerini etkilemektedir. Ayrıca döviz kurlarını etkileyen faktörler ile birlikte değerlendirildiğinde izlenesi bir alan oluşturuyor. Altın, güvenli bir yatırım aracı olarak biliniyor. Bu fiyatlar yatırımcıların ilgisini çekecektir.

Çeyrek altın fiyatları, saat 10:00 itibarıyla alışta 10,285.39 TL, satışta 10,511.75 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altının alış fiyatı 20,506.50 TL, satış fiyatı da 21,023.50 TL olarak kaydedilmiştir. Cumhuriyet altını, daha yüksek bir değerle işlem görüyor. Alış fiyatı 43,366 TL, satış fiyatı ise 44,021 TL'dir. Gremse altın ise alışta 105,070 TL, satışta 106,565 TL ile dikkat çekmektedir.

Ata altın fiyatları alışta 43,325 TL, satışta 43,802 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altını alışta 41,141.57 TL, satışta 41,918.42 TL'den işlem görmektedir. Altın bilezik fiyatları da göz önünde bulundurulmalı. 14 ayar bilezik gramı 3,542.44 TL’den alış yapılırken, satış fiyatı 4,748.01 TL olarak belirlenmiştir.

18 ayar bilezik gramı, alışta 4,584.80 TL, satışta ise 5,236 TL olarak işlem görmektedir. 22 ayar bilezik gramı alışta 5,900.72 TL, satışta 6,188.62 TL’ye kadar yükselmiştir. Serbest piyasada 0.995 ayar has altın fiyatı, alışta 6,396.228 TL, satışta ise 6,397.06 TL olarak kaydedilmiştir.

Bu veriler, ekonomik koşullar ve enflasyonun etkileri altında altın piyasasındaki hareketliliği göstermektedir. Yatırımcılar için altın yatırımlarının geleceği, bu fiyat hareketleri ışığında değerlendirilmelidir. Dalgalı piyasalara karşı dikkatli olunması önemlidir. Kıymetli madenin gelecekteki seyri, mevcut fiyatlarla ve makroekonomik göstergelerle doğrudan bağlantılı olarak şekillenecektir.