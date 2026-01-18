FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 18 Ocak Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

18 Ocak 2026 tarihli altın fiyatları, yatırımcılar için hayati bir bilgi kaynağı oluşturuyor. Güncel ons altın fiyatı 4.581,89 dolar seviyesinde işlem görmekte. Yerel piyasalarda gram altın fiyatı ise alışta 6.374,59 TL, satışta 6.375,38 TL. Çeyrek altın 10.199,34 TL, yarım altın 20.334,94 TL'den işlemde. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 43.191 TL, bilezik fiyatları ise çeşitlerine göre değişkenlik gösteriyor. Piyasanın durumu dikkatle izleniyor.

Altın Fiyatlarına Genel Bakış

18 Ocak 2026 tarihindeki altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir bilgi kaynağı sunuyor. Saat 10.00 itibarıyla güncel fiyatlar, piyasanın durumu hakkında ipuçları veriyor.

Gün içerisinde ons altın fiyatı, 4.581,89 dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu değer, uluslararası piyasalarda altının değerini belirliyor. Dolaşımda olan dolara bağlı diğer altın türleri de bu durumdan etkileniyor. Özellikle Türk lirasındaki dalgalanmalar, yerel altın fiyatlarını etkiliyor. Bu durum, yatırımcıların alım kararlarını şekillendiriyor.

Gram altın fiyatları alışta 6.374,59 TL, satışta ise 6.375,38 TL olarak belirlenmiş durumda. Gram altın, Türkiye’de sıkça tercih edilen bir yatırım aracı. Bu fiyatlar, talep ve arz dengesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Çeyrek altın alış fiyatı 10.199,34 TL, satış fiyatı ise 10.423,75 TL olarak kaydedildi. Çeyrek altın, hediyelik olarak alımda ve düğünlerde kullanılıyor. Yarım altın ise alışta 20.334,94 TL, satışta 20.847,50 TL’den işlem görüyor. Bu değerler, yatırımcıların yarım altın alım satımını dikkate alması açısından önem taşıyor.

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 43.191 TL, satış fiyatı 43.844 TL olarak belirlendi. Bu altın türü, uzun vadeli yatırımlar için dikkat çekiyor. Gremse altın alışta 105.382 TL, satışta 106.466 TL ile işlem görmekte. Bu da büyük miktarlarda alım yapan yatırımcılar için bir seçenek oluyor.

Ata altın fiyatları alışta 43.421 TL, satışta 43.696 TL seviyesinde bulunuyor. Ziynet altını ise alışta 40.797,38 TL, satışta 41.567,50 TL’den satın almak mümkün. Bu fiyatlar, düğünlerde ve özel etkinliklerde kullanılan altın türleri arasında dikkat çekiyor.

Bilezik fiyatları da yatırımcılar için ilgi çekici. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.582,83 TL, satışta 4.743,58 TL olarak belirlenmiş. 18 ayar bilezik gram fiyatı alışta 4.555,57 TL, satışta 5.210 TL olarak belirlenmiştir. 22 ayar bilezik gram fiyatları ise alışta 5.917,60 TL, satışta 6.182,16 TL ile işlem görüyor. Bilezikler, yatırım ve birikim aracı olarak önemli bir yere sahip.

Serbest piyasada 0.995 has altın alış fiyatı 6.342,717 TL, satış fiyatı 6.343,506 TL olarak görülüyor. Bu veriler, altın alımında tercih edilen seçeneklerden biri olarak önem taşıyor. Piyasalardaki dalgalanmalara göre altın fiyatlarının bu seviyesi dikkatle takip edilmesi gereken bir durum.

