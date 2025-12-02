FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 2 Aralık Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

2 Aralık 2025 itibarıyla altın fiyatları büyük bir artış gösterdi. Ons altın 4.212,36 Dolar seviyesine ulaştı. Gram altın 5.752,127 TL, çeyrek altın 9.203,40 TL, Cumhuriyet altını 38.697 TL fiyatlarla işlem gördü. Altın, ekonomik belirsizlikler nedeniyle cazip bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Bilezik fiyatları da yatırımcılar için önemli referanslar arasında yer alıyor. Yerel piyasalardaki dalgalanmalar, yatırım stratejilerini etkiliyor.

Ezgi Sivritepe

2 Aralık 2025 tarihinde altın fiyatları önemli bir seviyeye ulaştı. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.212,36 Dolar olarak belirlendi. Bu yükseliş, dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler ve enflasyon endişeleriyle bağlantılıdır.

Gram altına bakıldığında, alış fiyatı 5.752,127 TL, satış fiyatı ise 5.752,878 TL oldu. Bu seviyeler, yerel yatırımcıların altın talebinin değişkenliğini gösterir. Gram altın, Türk Lirası'nın değer kaybı ve küresel fiyatların etkisi nedeniyle cazip bir alternatif olmaya devam ediyor.

Çeyrek altın fiyatları da dikkat çekti. Çeyrek altın alış fiyatı 9.203,40 TL, satış fiyatı ise 9.405,96 TL olarak belirlendi. Yarım altın alış fiyatı 18.349,29 TL, satış fiyatı ise 18.811,91 TL seviyelerine ulaştı. Bu fiyatlar düğün ve özel günlerde hediye tercihleri açısından büyük önem taşıyor.

Cumhuriyet altını, yatırımcılar arasında popülerliğini koruyor. Alış fiyatı 38.697 TL, satış fiyatı ise 39.282 TL olarak belirlendi. Gremse altın alış fiyatı ise 93.680 TL, satış fiyatı ise 94.745 TL oldu. Bu fiyatlar, geleneksel tasarruf aracı olarak kullanılan altın türlerinin değerini gösteriyor.

Ata altını alış fiyatı 38.623 TL, satış fiyatı ise 38.965 TL olarak kaydedildi. Ziynet altın fiyatları ise alışta 36.813,61 TL, satışta ise 37.508,76 TL seviyelerinde belirlendi. Ziynet altını, sosyal ve ekonomik göstergelerin bir yansıması olarak değerlendirilmektedir.

Bilezik fiyatları da önemli bir değer taşır. 14 ayar bilezik gramı, alış fiyatı olarak 3.180,31 TL, satış fiyatı ise 4.287,81 TL'den işlem gördü. 18 ayar bilezikte ise fiyatlar, alışta 4.037,76 TL, satışta 4.650 TL olarak güncellendi. 22 ayar bilezik gramı ise 5.263,50 TL alış ve 5.516,03 TL satış fiyatlarıyla piyasalarda yer aldı. Bu fiyatlar, altın alım-satımında önemli referanslardır.

2 Aralık 2025'teki altın fiyatları, küresel ekonomik dalgalanmalar ve yerel piyasa koşullarında yatırımların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yatırımcıların fiyat hareketlerini dikkatli bir şekilde takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. Altın, tarih boyunca değerli bir yatırım aracı olmuştur.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 2 Aralık Salı 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

