FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 2 Ocak Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları 2 Ocak 2026'da yatırımcılar için önem taşıyor. Güncel ons altın fiyatı 4.375,22 dolar olarak belirlenirken, gram altın 6050,657 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın alış fiyatı 9681,05 TL, yarım altın ise 19301,6 TL. Bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. Yatırımcılar, bu değişken fiyatları takip ederek doğru alım satım kararları almak için analiz yapmalı. Piyasa dalgalanmaları dikkatle izlenmeli.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 2 Ocak Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Ezgi Sivritepe

2 Ocak 2026 tarihinde saat 10:00 itibariyle altın fiyatları dikkat çekiyor. Güncel veriler, yatırımcılar için önemli bir başlangıç niteliği taşıyor. Bu bilgi, altın piyasasındaki dalgalanmalarının yönünü belirlemek açısından kritik rol oynuyor.

Bugün itibarıyla ons altın fiyatı 4.375,22 dolardan işlem görmekte. Yatırımcılar, uluslararası fiyatın yerel piyasadaki yansımalarına odaklanıyor. Gram altın fiyatları da önemli bir veri olarak dikkat çekiyor. Alış fiyatı 6050,657 TL, satış fiyatı ise 6051,431 TL. Bu rakamlar, yatırımcıların altın alım satımında dikkat etmeleri gereken bilgiler içeriyor.

Çeyrek altın ve yarım altın, çeşitli altın türleri arasında yer alıyor. Çeyrek altın alış fiyatı 9681,05 TL, satış fiyatı ise 9894,09 TL. Yarım altın alış fiyatı 19301,6 TL, satış fiyatı ise 19788,18 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altını için ise alış fiyatı 40996 TL, satış fiyatı 41616 TL olarak belirlendi. Bu fiyat artışları, piyasa taleplerine bağlı olarak şekilleniyor.

Gremse altın fiyatları da takip ediliyor. Alış fiyatı 99200 TL, satış fiyatı 101155 TL. Ata altının alış fiyatı 41385 TL, satış fiyatı ise 41729 TL. Ayrıca ziynet altın alış fiyatı 38724,2 TL, satış fiyatı 39455,33 TL olarak belirlendi. Bu veriler, yatırımcıların alım satım kararlarını etkileyiyor.

Bilezik fiyatları da altın fiyatları içinde önemli bir kalem. 14 ayar bilezik gram alış fiyatı 3411,98 TL, satış fiyatı 4556,66 TL. 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 4356,79 TL, satış fiyatı 5070 TL. 22 ayar bilezikte alış fiyatı 5639,97 TL, satış fiyatı 5908,97 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, bileziklerin altın yatırımındaki yerini vurguluyor.

2 Ocak 2026 itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar açısından dikkatli bir şekilde izleniyor. Pazar günü işlem gören bu fiyatlar, piyasalardaki gelişmelerle birlikte değişkenlik gösterebilir. Yatırımcılar için uluslararası altın fiyatları kadar yerel piyasa verileri de önemlidir. Bu verilerin izlenmesi, doğru yatırım kararları almak için kritik bir adımdır.
Bugün çeyrek altın kaç TL? 2 Ocak Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Işıkhan duyurdu: Hibe destekleri artırıldıBakan Işıkhan duyurdu: Hibe destekleri artırıldı
Bakanlıktan yerli üretime destek! Yeni düzenlemeler devredeBakanlıktan yerli üretime destek! Yeni düzenlemeler devrede

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.052,33
6.053,10
% 1.46
10:03
Ons Altın / TL
188.154,97
188.212,30
% 1.52
10:18
Ons Altın / USD
4.374,52
4.375,08
% 1.28
10:18
Çeyrek Altın
9.683,72
9.896,82
% 1.46
10:03
Yarım Altın
19.306,93
19.793,64
% 1.46
10:03
Ziynet Altın
38.734,90
39.466,23
% 1.46
10:03
Cumhuriyet Altını
40.996,00
41.616,00
% -0.64
15:55
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.