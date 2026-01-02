Bugün çeyrek altın kaç TL? 2 Ocak Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

2 Ocak 2026 tarihinde saat 10:00 itibariyle altın fiyatları dikkat çekiyor. Güncel veriler, yatırımcılar için önemli bir başlangıç niteliği taşıyor. Bu bilgi, altın piyasasındaki dalgalanmalarının yönünü belirlemek açısından kritik rol oynuyor.

Bugün itibarıyla ons altın fiyatı 4.375,22 dolardan işlem görmekte. Yatırımcılar, uluslararası fiyatın yerel piyasadaki yansımalarına odaklanıyor. Gram altın fiyatları da önemli bir veri olarak dikkat çekiyor. Alış fiyatı 6050,657 TL, satış fiyatı ise 6051,431 TL. Bu rakamlar, yatırımcıların altın alım satımında dikkat etmeleri gereken bilgiler içeriyor.

Çeyrek altın ve yarım altın, çeşitli altın türleri arasında yer alıyor. Çeyrek altın alış fiyatı 9681,05 TL, satış fiyatı ise 9894,09 TL. Yarım altın alış fiyatı 19301,6 TL, satış fiyatı ise 19788,18 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altını için ise alış fiyatı 40996 TL, satış fiyatı 41616 TL olarak belirlendi. Bu fiyat artışları, piyasa taleplerine bağlı olarak şekilleniyor.

Gremse altın fiyatları da takip ediliyor. Alış fiyatı 99200 TL, satış fiyatı 101155 TL. Ata altının alış fiyatı 41385 TL, satış fiyatı ise 41729 TL. Ayrıca ziynet altın alış fiyatı 38724,2 TL, satış fiyatı 39455,33 TL olarak belirlendi. Bu veriler, yatırımcıların alım satım kararlarını etkileyiyor.

Bilezik fiyatları da altın fiyatları içinde önemli bir kalem. 14 ayar bilezik gram alış fiyatı 3411,98 TL, satış fiyatı 4556,66 TL. 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 4356,79 TL, satış fiyatı 5070 TL. 22 ayar bilezikte alış fiyatı 5639,97 TL, satış fiyatı 5908,97 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, bileziklerin altın yatırımındaki yerini vurguluyor.

2 Ocak 2026 itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar açısından dikkatli bir şekilde izleniyor. Pazar günü işlem gören bu fiyatlar, piyasalardaki gelişmelerle birlikte değişkenlik gösterebilir. Yatırımcılar için uluslararası altın fiyatları kadar yerel piyasa verileri de önemlidir. Bu verilerin izlenmesi, doğru yatırım kararları almak için kritik bir adımdır.

