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Prof. Dr. Şenol Babuşcu’dan faiz yorumu: 'Bu yıl zor düşer'

Bankacılık ve finans uzmanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, faizlerin bu yıl düşmesinin çok zor olduğunu belirterek, vatandaşların krediye rahat ulaşabilmesi için öncelikle enflasyonun düşmesi gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Şenol Babuşcu’dan faiz yorumu: 'Bu yıl zor düşer'
Cansu Çamcı

Merkez Bankası verileri, mevduat ve kredi faizlerinde yükseliş eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu. Buna göre, üç ay vadeli TL mevduatların yıllık bileşik faiz oranı 29 Mayıs–5 Haziran döneminde bir önceki haftaya kıyasla 0,81 puan artarak yüzde 49,3 seviyesine ulaştı. Aynı dönemde ihtiyaç kredilerindeki ortalama faiz oranı da 0,77 puan yükselerek yüzde 64,13’e çıktı. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinin ortalama faiz oranı ise yüzde 62,5 olarak hesaplandı.

"KREDİ FAİZLERİ YÜZDE 60'IN ÜZERİNE ÇIKIYOR"

Merkez Bankası’nın, faizleri yüzde 37’de sabit tuttuğunu anımsatan Babuşcu, “Bunun yıllık bileşiği yüzde 49’dur. Bankalar, bu orana diğer maliyetleri ekliyor. Banka maliyetleri 7 puan. 5 puan da kar marjı. Dolayısıyla faizler yüzde 60’ın birkaç puan üzerine çıkıyor“ diye konuştu.

"BU YIL FAİZLERDE DÜŞÜŞ BEKLEMEK ZOR"

Babuşcu, faizlerin bu yıl düşmesinin çok zor olduğunu belirterek, vatandaşların krediye daha rahat koşullarda erişmesi için öncelikle enflasyonun düşmesi gerektiğine dikkati çekti. Babuşcu, "Vatandaşın, daha uygun koşullarda ve faiz oranlarında kredi kullanması için enflasyonun yüzde 15‘in, faizlerin de yüzde 20'nin altına inmesi gerekiyor. Bu oranların yakalanması gerçekten çok zor“ değerlendirmesini yaptı.

2027 ENFLASYON VE FAİZ ÖNGÖRÜSÜ

Babuşcu, 2027 yılında seçim yapılacağının tahmin edildiğini belirterek, “Genişmeci politika uygulanacaktır. Para muslukları açılacak. Bu nedenle seçim yılında enflasyonun düşmesi beklenemez. 2027 yılında da faizlerin vatandaşın krediye erişimini sağlayacak biçimde düşmeyeceğini söyleyebiliriz“ diye konuştu.

Şenol Babuşcu, 1 yıl içinde yüzde 30’lardan yüzde 20’nin altına enflasyonun inmesinin mümkün olup olmadığı sorusu üzerine, “1 yılda bu düzeylerde enflasyonun düşmesi için sert tedbirlerin alınması gerekir. Bu da zaten enflasyon yorgunu olan vatandaşı daha da büyük sıkıntıya sokar“ dedi.

Kaynak: Ekonomim

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