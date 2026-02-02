FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 2 Şubat Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

2 Şubat 2026 itibarıyla altın fiyatları dikkat çekiyor. Dünya genelinde ons altın 4.501,16 dolar seviyesindeyken, yerel piyasalarda gram altın 6.262,112 TL’den işlem görmekte. Çeyrek altın 10.019,38 TL, yarım altın ise 19.976,14 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını, alışta 48.243 TL, satışta 48.972 TL seviyelerinde. Bilezik fiyatları da yatırımcılar için önemli göstergeleri oluşturuyor. Altın piyasaları belirsizlik dönemlerinde cazibesini artırarak yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 2 Şubat Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Ezgi Sivritepe

2 Şubat 2026 tarihinde, altın fiyatları dünya genelinde dikkatle izlenmektedir. Saat 10:00 itibarıyla, ons altın fiyatı 4.501,16 dolar seviyesindedir. Bu, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmelerle bağlantılıdır. Altın, genellikle güvenli liman yatırımı olarak görülmektedir. Yatırımcılar, belirsizlik dönemlerinde altına yönelmektedir.

Yerel piyasalarda gram altın fiyatları, alışta 6.262,112 TL, satışta ise 6.266,504 TL'den işlem görmektedir. Gram altın, bireysel yatırımcılar için popüler bir seçenektir. Küçük birim yatırımlara uygun olması, bu yatırım aracının cazibesini artırmaktadır.

Çeyrek altın fiyatlarına baktığımızda, alış fiyatı 10.019,38 TL'dir. Satış fiyatı ise 10.245,73 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın ise alışta 19.976,14 TL, satışta 20.491,47 TL’den işlem görmektedir. Bu iki altın türü, düğün ve özel gün hediyesi olarak sıkça tercih edilmektedir.

Cumhuriyet altını, yatırımcılar arasında yaygın şekilde kullanılmaktadır. Saat 10:00 itibarıyla, alış fiyatı 48.243 TL, satış fiyatı ise 48.972 TL'dir. Gremse altın fiyatları da dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 109.502 TL, satış fiyatı ise 113.954 TL'dir. Bu tür altınlar daha yüksek hacimli yatırımlar için tercih edilmektedir.

Ata altın verileri alışta 45.119 TL, satışta 46.735 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altını ise alış fiyatı 40.077,52 TL, satış fiyatı 40.857,61 TL seviyesindedir. Bu altın türleri geleneksel hediyelik seçimler arasında yer almaktadır.

Bilezik fiyatları da yatırımcılar için önemli bir göstergedir. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.725,25 TL, satış fiyatı 5.042,18 TL'dir. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.710,76 TL, satış fiyatı ise 5.620 TL olarak işlem görmektedir. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 6.149,04 TL, satışta 6.618,57 TL’dir. Bilezikler, hem yatırım aracı hem de kişisel takı olarak kullanılmaktadır.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları alışta 6.230,801 TL, satışta 6.235,171 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, piyasalardaki genel koşulları yansıtmaktadır. Altın piyasaları yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etmektedir. Fiyatlar, piyasa dinamiklerine göre sürekli değişim göstermektedir. Yatırımcılar, bu durumu dikkatle takip etmelidir. Stratejilerin belirlenmesi önem taşımaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa haftaya düşüşle başladıBorsa haftaya düşüşle başladı
Havuç markette 4 kat zamlandı!Havuç markette 4 kat zamlandı!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.304,81
6.309,47
% -7.06
10:01
Ons Altın / TL
197.683,47
197.813,57
% -6.2
10:16
Ons Altın / USD
4.544,08
4.545,94
% -6.38
10:16
Çeyrek Altın
10.087,70
10.315,98
% -7.06
10:01
Yarım Altın
20.112,34
20.631,96
% -7.06
10:01
Ziynet Altın
40.350,78
41.137,73
% -7.06
10:01
Cumhuriyet Altını
48.243,00
48.972,00
% -2.22
13:03
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

İlk açıklama geldi: "Evimde yapılan aramada..."

İlk açıklama geldi: "Evimde yapılan aramada..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.