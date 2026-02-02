Bugün çeyrek altın kaç TL? 2 Şubat Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

2 Şubat 2026 tarihinde, altın fiyatları dünya genelinde dikkatle izlenmektedir. Saat 10:00 itibarıyla, ons altın fiyatı 4.501,16 dolar seviyesindedir. Bu, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmelerle bağlantılıdır. Altın, genellikle güvenli liman yatırımı olarak görülmektedir. Yatırımcılar, belirsizlik dönemlerinde altına yönelmektedir.

Yerel piyasalarda gram altın fiyatları, alışta 6.262,112 TL, satışta ise 6.266,504 TL'den işlem görmektedir. Gram altın, bireysel yatırımcılar için popüler bir seçenektir. Küçük birim yatırımlara uygun olması, bu yatırım aracının cazibesini artırmaktadır.

Çeyrek altın fiyatlarına baktığımızda, alış fiyatı 10.019,38 TL'dir. Satış fiyatı ise 10.245,73 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın ise alışta 19.976,14 TL, satışta 20.491,47 TL’den işlem görmektedir. Bu iki altın türü, düğün ve özel gün hediyesi olarak sıkça tercih edilmektedir.

Cumhuriyet altını, yatırımcılar arasında yaygın şekilde kullanılmaktadır. Saat 10:00 itibarıyla, alış fiyatı 48.243 TL, satış fiyatı ise 48.972 TL'dir. Gremse altın fiyatları da dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 109.502 TL, satış fiyatı ise 113.954 TL'dir. Bu tür altınlar daha yüksek hacimli yatırımlar için tercih edilmektedir.

Ata altın verileri alışta 45.119 TL, satışta 46.735 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altını ise alış fiyatı 40.077,52 TL, satış fiyatı 40.857,61 TL seviyesindedir. Bu altın türleri geleneksel hediyelik seçimler arasında yer almaktadır.

Bilezik fiyatları da yatırımcılar için önemli bir göstergedir. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.725,25 TL, satış fiyatı 5.042,18 TL'dir. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.710,76 TL, satış fiyatı ise 5.620 TL olarak işlem görmektedir. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 6.149,04 TL, satışta 6.618,57 TL’dir. Bilezikler, hem yatırım aracı hem de kişisel takı olarak kullanılmaktadır.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları alışta 6.230,801 TL, satışta 6.235,171 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, piyasalardaki genel koşulları yansıtmaktadır. Altın piyasaları yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etmektedir. Fiyatlar, piyasa dinamiklerine göre sürekli değişim göstermektedir. Yatırımcılar, bu durumu dikkatle takip etmelidir. Stratejilerin belirlenmesi önem taşımaktadır.