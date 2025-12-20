FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Aralık Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 20 Aralık 2025 itibarıyla önemli dalgalanmalar gösteriyor. Ons altının fiyatı 4.339,65 dolar olarak belirlenirken, gram altın alış fiyatı 5.971,32 TL, çeyrek altın ise 9.554,11 TL'den işlem görüyor. Yarım altın 19.048,50 TL'den satılırken, Cumhuriyet altını ise 39.825 TL'den başlıyor. Yatırım araçları arasında yer alan bu kıymetli metaller, ekonomik belirsizliklerin etkisini yansıtıyor ve yatırımcıların takibinde.

Cansu Akalp

Altın fiyatları, 20 Aralık 2025 tarihinde saat 10:00 itibariyle önemli bir dalgalanmayı yansıtıyor. Bugün ons altının fiyatı 4.339,65 dolar olarak belirlenmiştir. Bu veri, dünya piyasalarındaki alım satım dinamiklerini etkileyen bir ölçüttür.

Gram altın fiyatları güncellenmiştir. Alış fiyatı 5.971,32 TL, satış fiyatı ise 5.972,23 TL’dir. Gram altın, yatırımcılar ve bireysel tasarruf sahipleri için yaygın bir formdur. Altın alımında pratik bir yöntem sunuyor.

Çeyrek altın fiyatları yatırımcıların ilgisini çekmekte. Alış fiyatı 9.554,11 TL, satış fiyatı ise 9.764,59 TL olarak işlem görüyor. Bu fiyatlar, çeyrek altının değerini ve piyasalardaki hareketliliği göstermektedir.

Yarım altın fiyatları ise güncellenmiştir. Alış fiyatı 19.048,50 TL, satış fiyatı 19.529,18 TL seviyelerine ulaşmıştır. Bu altın türü, büyük aile organizasyonları ve kutlamalarda sıkça kullanılıyor.

Cumhuriyet altının fiyatları da belirlenmiştir. Alış fiyatı 39.825 TL, satış fiyatı 40.426 TL’dir. Cumhuriyet altını, mücevherat ve yatırım amacıyla tercih edilmektedir. Türkiye’de güvenli bir liman olmayı sürdürüyor.

Gremse altın fiyatları, alışta 96.174 TL, satışta 97.882 TL olarak güncellenmiştir. Gremse altın, yatırımcılar için değer saklama aracı olarak değerlendiriliyor.

Ata altın fiyatları güncellendi. Alış fiyatı 40.123 TL, satış fiyatı ise 40.379 TL seviyelerine gerilemiştir. Ata altın, Türkiye’deki önemli yatırım araçlarındandır.

Ziynet altının fiyatları ise 38.216,44 TL alış, 38.938,91 TL satış olarak kaydedildi. Ziynet altın, genellikle bireysel tasarruflar ve düğünlerde hediye olarak kullanılıyor. Kültürel ve ekonomik değer taşıyan bir unsurdur.

Son olarak, bilezik fiyatları dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gramı, alışta 3.306,10 TL, satışta 4.425,34 TL’dir. 18 ayar bilezik gramı fiyatı, 4.197,51 TL alış, 4.786 TL satış olarak belirlenmiştir. 22 ayar bilezik gramı ise 5.467,92 TL alış, 5.717,04 TL satış fiyatı ile işlem görmektedir. Bu fiyatlar, yatırım ve kişisel tercihlerde önemli bir yer tutmaktadır.

2025 yılı itibarıyla altın, piyasalardaki belirsizlik ve ekonomik dalgalanmaları yansıtan kıymetli bir varlıktır. Yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bir alan olmaya devam ediyor.

