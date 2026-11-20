Gram altın fiyatı bugün 5.794 TL'den işlem görüyor ve önceki kapanışa göre %2,44'lük bir gerileme kaydediyor. Ancak bu durumu daha genel bir çerçevede değerlendirmek gerekirse, son bir haftada gram altın fiyatı 6.261 TL'den 5.781 TL'ye düşerek toplamda 480 TL'lik bir kayıp yaşadı ve bu da %7,66'lık bir haftalık gerilemeye işaret ediyor. Dolar/TL kurunun 50,58 olduğu günlerde, ons altın fiyatı ise 3.561 $ seviyesinde.

100.000 TL bütçe ile gram altın almayı tercih edenler 17 adet gram altın satın alabiliyor ve bu işlemden sonra 1.505 TL kalan tutarları bulunuyor. Çeyrek altın almak isteyen yatırımcılar ise 10 adet çeyrek altın alabilir ve ardından 5.271 TL ile işlemlerine devam edebilir.

20 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 5.793 TL 5.794 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 9.269 TL 9.473 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 18.479 TL 18.946 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 40.733 TL 41.347 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.211 TL 4.370 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.068 TL 4.775 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.559 $ 3.560 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.144 TL 6.150 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 9.830 TL 10.055 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 19.598 TL 20.110 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 40.733 TL 41.347 TL





Grafik için geçiş cümlesi: Altın fiyatlarındaki hareketliliği daha iyi analiz etmek amacıyla önümüzdeki günlerin fiyat değişimlerini gösteren grafiği aşağıda inceleyebilirsiniz.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 5.615 TL, direnç seviyesi ise 6.114 TL seviyelerinde. Ons altın için destek 3.447 $ ve direnç 3.770 $ olarak belirlenmiş durumda. Yatırımcıların bu seviyeleri takip etmesi önerilmektedir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular