Gram altın fiyatı bugün 5.794 TL'den işlem görüyor ve önceki kapanışa göre %2,44'lük bir gerileme kaydediyor. Ancak bu durumu daha genel bir çerçevede değerlendirmek gerekirse, son bir haftada gram altın fiyatı 6.261 TL'den 5.781 TL'ye düşerek toplamda 480 TL'lik bir kayıp yaşadı ve bu da %7,66'lık bir haftalık gerilemeye işaret ediyor. Dolar/TL kurunun 50,58 olduğu günlerde, ons altın fiyatı ise 3.561 $ seviyesinde.
100.000 TL bütçe ile gram altın almayı tercih edenler 17 adet gram altın satın alabiliyor ve bu işlemden sonra 1.505 TL kalan tutarları bulunuyor. Çeyrek altın almak isteyen yatırımcılar ise 10 adet çeyrek altın alabilir ve ardından 5.271 TL ile işlemlerine devam edebilir.
20 Kasım 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|5.793 TL
|5.794 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|9.269 TL
|9.473 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|18.479 TL
|18.946 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|40.733 TL
|41.347 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.211 TL
|4.370 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.068 TL
|4.775 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|3.559 $
|3.560 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.144 TL
|6.150 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|9.830 TL
|10.055 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|19.598 TL
|20.110 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|40.733 TL
|41.347 TL
Grafik için geçiş cümlesi: Altın fiyatlarındaki hareketliliği daha iyi analiz etmek amacıyla önümüzdeki günlerin fiyat değişimlerini gösteren grafiği aşağıda inceleyebilirsiniz.
Gram altın için destek seviyesi 5.615 TL, direnç seviyesi ise 6.114 TL seviyelerinde. Ons altın için destek 3.447 $ ve direnç 3.770 $ olarak belirlenmiş durumda. Yatırımcıların bu seviyeleri takip etmesi önerilmektedir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.144 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 614.353 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 9.473 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.560 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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