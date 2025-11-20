Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Kasım Perşembe 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 20 Kasım 2025 tarihi itibarıyla yatırımcılar ve piyasa katılımcıları tarafından dikkatle izleniyor. Saat 10:00’da alınan verilere göre, uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4.068,23 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu rakam, yatırımcıların uluslararası piyasalardaki hareketleri analiz etmelerine yardımcı oluyor.

Türk Lirası cinsinden gram altın fiyatları 5.538,017 TL alış ve 5.538,78 TL satış seviyelerindedir. Bu fiyatlar, yatırımcılar için gram altının değerini ve yerel piyasalardaki arz-talep dengesini gösteriyor. Özellikle gram altın, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri arasında yaygın bir tercih haline geldi.

Ons altın alış fiyatı 172.200,76 TL, satış fiyatı ise 172.326,13 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, döviz kurlarındaki dalgalanmaların ve uluslararası altın piyasalarındaki fiyat değişimlerinin iç piyasalara yansımalarını gözler önüne seriyor.

Çeyrek altın, saat 10:00 itibarıyla alış fiyatı 8.860,83 TL, satış fiyatı ise 9.055,91 TL seviyelerinde işlem görmekte. Yarım altın için alış fiyatı 17.666,27 TL, satış fiyatı ise 18.111,81 TL olarak belirlenirken, cumhuriyet altınının alış fiyatı 38.561 TL, satış fiyatı 39.144 TL’dir. Bu fiyatlar, çeyrek ve yarım altına olan ilginin devam ettiğini gösteriyor.

Gremse altın alış fiyatı 93.122 TL, satış fiyatı ise 94.041 TL olarak belirlenmiştir. Ata altın fiyatları 38.393 TL alış ve 38.687 TL satış seviyelerinde işlem görmekte. Ziynet altını ise 35.443,31 TL alış ve 36.112,85 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Bilezik fiyatlarında çeşitlilik gözlemleniyor. 14 ayar bilezik gramı 3.161,01 TL alış ve 4.259,65 TL satış fiyatına sahip. 18 ayar bilezik gramı 4.022,23 TL alış ve 4.650 TL satış fiyatı ile işlem görmekte. 22 ayar bilezik gramı ise 5.232,14 TL alış ve 5.474,88 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu durum, farklı ayar bileziklerin piyasa değerinin değişimine dair önemli bilgiler sunuyor.

Serbest piyasada 0.995 has altın fiyatı 5.510,327 TL alış ve 5.511,086 TL satış olarak belirlenmiştir. Tüm bu fiyatlar, altın piyasasındaki dalgalanmalar ve yatırımcı davranışları hakkında detaylı bilgi sunuyor. Yatırımcıların, bu fiyatları dikkate alarak stratejilerini belirlemeleri büyük önem taşıyor.