Bugün çeyrek altın kaç TL? 20 Şubat Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

20 Şubat 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatlarında dikkat çekici değişiklikler yaşanıyor. Ons altın 5.023,72 Dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın alış fiyatı 7.080,778 TL, satış fiyatı ise 7.081,624 TL olarak belirtildi. Çeyrek altın alış fiyatı 11.329,24 TL, ata altın ise 48.939 TL'den alıcı buluyor. Yatırımcılar için bu rakamlar, piyasa dinamiklerini anlamak adına önemli referans oluşturuyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

20 Şubat 2026'da altın piyasalarında dikkat çeken fiyatlar var. Yatırımcılar ve altın almayı düşünenler ilgilerini bu fiyatlara yöneltiyor. Saat 10:00’da, ons altın fiyatı 5.023,72 Dolar düzeyinde. Bu rakam, altın yatırımcıları için önemli bir gösterge.

Türk lirası üzerinden işlem gören altın fiyatları da dikkat çekiyor. Gram altın alış fiyatı 7.080,778 TL, satış fiyatı ise 7.081,624 TL. Bu fiyatlar, gram altın alan yatırımcılar için referans noktasıdır. Ayrıca, ons altın alım satımı konusunda alış fiyatı 220.206,88 TL, satış fiyatı ise 220.280,16 TL.

Çeyrek altının alış fiyatı 11.329,24 TL, satış fiyatı ise 11.578,46 TL. Yarım altın fiyatları, alışta 22.587,68 TL, satışta ise 23.156,91 TL. Cumhuriyet altını alışta 48.394 TL, satışta ise 49.129 TL olarak işlem görüyor. Gremse altın fiyatı alışta 118.737 TL, satışta 120.113 TL.

Ata altın ve ziynet altın fiyatları da dikkat çekiyor. Ata altının alış fiyatı 48.939 TL, satış fiyatı 49.371 TL. Ziynet altının alış fiyatı 45.316,98 TL, satış fiyatı 46.172,19 TL olarak kaydedildi.

Bilezik fiyatları da yatırımcılar için önemli. 14 ayar gram bilezik, alışta 4.014,50 TL, satışta 5.287,78 TL fiyatıyla işlem görüyor. 18 ayar bilezik gram fiyatı, alışta 5.120,64 TL, satışta 5.845 TL. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise, alışta 6.667,81 TL, satışta 6.977,53 TL olarak belirlenmiş. Bunun yanı sıra, serbest 0.995 has altın alış fiyatı 7.045,374 TL, satış fiyatı ise 7.046,216 TL.

Altın fiyatlarının sürekli değişkenlik göstermesi önemli bir durum. Piyasa dinamikleri, yatırımcıların karar alma süreçlerini etkileyen faktörlerdir. 20 Şubat 2026 tarihi itibarıyla elde edilen bu veriler, mevcut piyasa koşullarını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
