Bugün çeyrek altın kaç TL? 21 Kasım Cuma 2025 gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 21 Kasım 2025 itibarıyla önemli bir yükseliş gösteriyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın talebini artırarak fiyatları etkiliyor. Bugün ons altın 4.032,23 dolar seviyesinde işlem görmektedir. Türkiye'de gram altın 5.505 TL, çeyrek altın ise 9.001 TL’den satılıyor. Yüksek enflasyon ve ekonomik dalgalanmalar, yatırımcılar için altını güvenli bir liman haline getiriyor.

Cansu Akalp

Altın fiyatları, 21 Kasım 2025'te saat 10:00 itibarıyla yatırımcılar üzerinde büyük bir etki yaratıyor. Küresel ekonomik belirsizlikler devam ediyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar da altın talebini artırıyor. Bu durum, altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Bugün itibarıyla ons altın fiyatı 4.032,23 dolar seviyelerinde. Bu fiyat, global piyasalardaki altın talebinin bir göstergesi. Enflasyon beklentileri de bu durumu etkiliyor. Altın, güvenli liman olarak görülüyor. Yatırımcılar için önemli bir alternatif olma özelliğini koruyor.

Türkiye piyasasında gram altın fiyatları 5.504,464 TL alış, 5.505,228 TL satış olarak belirlendi. Gram altın, yerli yatırımcılar için önemli bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Yüksek enflasyon ve döviz kurlarındaki değişimler, gram altına olan talebi artırıyor.

Çeyrek altın fiyatları bugün 8.807,14 TL alış fiyatıyla işlem görmekte. Satış fiyatı ise 9.001,05 TL. Yarım altın alım fiyatı 17.559,24 TL, satış fiyatı 18.002,10 TL seviyesinde. Cumhuriyet altını alışta 38.281 TL, satışta 38.864 TL olarak dikkat çekiyor. Bu tür altınlar, özel günlerde tercih ediliyor.

Gremse altın fiyatları da yatırımcılar için önemli bir konu. Bugün alış fiyatı 92.418 TL, satış fiyatı ise 93.371 TL seviyelerinde. Ata altın fiyatları alışta 38.103 TL, satışta 38.400 TL olarak belirlendi. Ziynet altını ise 35.228,57 TL alış ve 35.894,09 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor.

Bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.136,65 TL alış, 4.232,85 TL satış olarak kaydedildi. 18 ayar bilezik gramı alışta 3.996,52 TL, satışta 4.650 TL seviyelerinde. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 5.192,56 TL, satışta 5.435,71 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, üretim maliyetlerindeki artışları yansıtıyor.

Son olarak, serbest 0.995 has altın fiyatları alışta 5.476,942 TL, satışta ise 5.477,702 TL olarak güncellendi. Altın fiyatları, ekonomik dalgalanmaların seyri açısından önemli ipuçları sunuyor. Yatırımcılar bu durumu dikkatle takip etmelidir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.503,08
5.503,85
% -0.91
10:16
Ons Altın / TL
171.387,72
171.455,06
% -0.77
10:31
Ons Altın / USD
4.038,42
4.038,96
% -0.95
10:31
Çeyrek Altın
8.804,93
8.998,79
% -0.91
10:16
Yarım Altın
17.554,83
17.997,58
% -0.91
10:16
Ziynet Altın
35.219,73
35.885,08
% -0.91
10:16
Cumhuriyet Altını
38.281,00
38.864,00
% -0.72
17:02
