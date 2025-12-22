FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Aralık Pazartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 22 Aralık 2025 itibarıyla küresel ve yerel dinamiklere bağlı olarak dalgalanıyor. Güncel veriler gösteriyor ki ons altın 4.417,21 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Türkiye'de gram altın alış fiyatı 6.077,977 TL'den başlıyor. Çeyrek altın 9.724,76 TL'den satılmakta. Tüm bu veriler, altın piyasasındaki gelişmelerin yatırımcılar üzerindeki etkisini açıkça ortaya koyuyor. Ekonomik ve jeopolitik durum, fiyatları etkilemeye devam ediyor.

Cansu Akalp

Altın fiyatları, 22 Aralık 2025 tarihi itibarıyla küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve yerel ticaret dinamikleri ile şekillenmektedir. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.417,21 Dolar seviyesinde işlem görmektedir. Bu gösterge, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Altın, ekonomik belirsizliklerde sıkça tercih edilen bir güven limanı olarak biliniyor.

Türkiye'deki altın fiyatları oldukça ilgi çekici. Gram altın alış fiyatı 6.077,977 TL, satış fiyatı ise 6.078,762 TL olarak belirlenmiştir. Gram altın, bireysel yatırımcılar için en çok tercih edilen türdür. Bu nedenle gram altın fiyatları önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Ons altın alış fiyatı 188.988,61 TL, satış fiyatı ise 189.127,38 TL olarak kaydedilmiştir.

Çeyrek altın, geleneksel mücevherler arasında önemli bir yer tutuyor. Saat 10:00 itibarıyla çeyrek altın alış fiyatı 9.724,76 TL, satış fiyatı ise 9.938,78 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın alış fiyatı 19.388,75 TL, satış fiyatı ise 19.877,55 TL'dir. Cumhuriyet altını ise yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Alış fiyatı 39.925 TL, satış fiyatı 40.526 TL olarak kaydedilmiştir.

Gremse altın alış fiyatı 97.742 TL, satış fiyatı 99.389 TL seviyelerinde bulunuyor. Ata altın alış fiyatı ise 40.777 TL, satış fiyatı 41.000 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altını tercih edenler için alış fiyatı 38.899,05 TL, satış fiyatı ise 39.633,53 TL olarak kaydedilmiştir.

Bilezik piyasası da altın fiyatlarından etkileniyor. 14 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 3.360,96 TL, satış fiyatı ise 4.485,82 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gramının alış fiyatı 4.259,51 TL, satış fiyatı ise 4.786 TL'dir. 22 ayar bilezik gramı alış fiyatı 5.557,05 TL, satış fiyatı ise 5.805,43 TL olarak dikkat çekiyor.

Son olarak, serbest 0.995 has altın alış fiyatı 6.047,587 TL, satış fiyatı ise 6.048,368 TL seviyesindedir. Tüm bu fiyatlar, altın piyasasının dinamiklerini ve yatırımcı beklentilerini yansıtıyor. Ekonomik göstergeler ve jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarının yönü üzerinde büyük bir etkiye sahip olmaya devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.077,00
6.077,75
% 1.77
10:40
Ons Altın / TL
188.930,16
188.979,28
% 1.73
10:55
Ons Altın / USD
4.413,24
4.413,89
% 1.7
10:55
Çeyrek Altın
9.723,20
9.937,13
% 1.77
10:40
Yarım Altın
19.385,62
19.874,26
% 1.77
10:40
Ziynet Altın
38.892,78
39.626,96
% 1.77
10:40
Cumhuriyet Altını
39.925,00
40.526,00
% 0.25
12:57
