Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatlarında bugün gram altın 6.535 TL seviyesinden işlem görmekte. Gram altında gün içindeki geri çekilme ile birlikte günlük değişim oranı %-0,97 olarak kaydedildi. Aynı zamanda ons altın fiyatı 4.094 $ değerinde iken, Dolar/TL kuru 49,63 seviyesinde bulunuyor. Bu verilere bakıldığında, piyasalarda baskı devam ediyor ve yatırımcılar dikkatli hareket etme gerekliliği hissediyor.

Güncel 100.000 TL bütçe ile gram altın alımında 15 adet alım yapılabilirken, kalan tutar 1.981 TL olarak belirleniyor. Çeyrek altın için ise 100.000 TL ile 9 adet alım yapılarak, sonrasında 3.843 TL nakit kalıyor. Gram altın fiyatları son hafta içinde 6.521 TL'den 6.526 TL'ye yükselerek 5 TL'lik bir artış kaydetti ve bu durum %0,08'lik bir yükselişe işaret ediyor.

Günlük ve haftalık fiyat hareketleri, yatırımcılar açısından önemli bir strateji geliştirme fırsatı sunuyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, piyasa katılımcılarının karar alma süreçlerini doğrudan etkileyebilir; bu nedenle güncel verileri dikkatlice takip etmekte fayda var.

22 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.534 TL 6.535 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.454 TL 10.684 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 20.842 TL 21.368 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.613 TL 44.274 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.562 TL 4.754 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.485 TL 5.245 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.093 $ 4.094 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.575 TL 6.582 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.521 TL 10.761 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 20.976 TL 21.522 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.613 TL 44.274 TL





Grafik için doğal geçiş cümlesi: Güncel verilerin daha net bir resmini görmek amacıyla, altın fiyatlarındaki son yedi günlük fiyat değişim grafiğine göz atmakta fayda var.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için izlenmesi gereken destek seviyesi 6.486 TL iken, direnç seviyesi 6.600 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için ise destek 4.063 $ ve direnç 4.144 $ seviyesinde bulunmaktadır. Piyasalardaki bu kritik seviyelerin takibi, yatırım kararlarını etkileyen önemli bir unsur olabilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular