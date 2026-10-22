Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatlarında bugün gram altın 6.535 TL seviyesinden işlem görmekte. Gram altında gün içindeki geri çekilme ile birlikte günlük değişim oranı %-0,97 olarak kaydedildi. Aynı zamanda ons altın fiyatı 4.094 $ değerinde iken, Dolar/TL kuru 49,63 seviyesinde bulunuyor. Bu verilere bakıldığında, piyasalarda baskı devam ediyor ve yatırımcılar dikkatli hareket etme gerekliliği hissediyor.
Güncel 100.000 TL bütçe ile gram altın alımında 15 adet alım yapılabilirken, kalan tutar 1.981 TL olarak belirleniyor. Çeyrek altın için ise 100.000 TL ile 9 adet alım yapılarak, sonrasında 3.843 TL nakit kalıyor. Gram altın fiyatları son hafta içinde 6.521 TL'den 6.526 TL'ye yükselerek 5 TL'lik bir artış kaydetti ve bu durum %0,08'lik bir yükselişe işaret ediyor.
Günlük ve haftalık fiyat hareketleri, yatırımcılar açısından önemli bir strateji geliştirme fırsatı sunuyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, piyasa katılımcılarının karar alma süreçlerini doğrudan etkileyebilir; bu nedenle güncel verileri dikkatlice takip etmekte fayda var.
22 Ekim 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.534 TL
|6.535 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.454 TL
|10.684 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|20.842 TL
|21.368 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.613 TL
|44.274 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.562 TL
|4.754 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.485 TL
|5.245 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.093 $
|4.094 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.575 TL
|6.582 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.521 TL
|10.761 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.976 TL
|21.522 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.613 TL
|44.274 TL
Grafik için doğal geçiş cümlesi: Güncel verilerin daha net bir resmini görmek amacıyla, altın fiyatlarındaki son yedi günlük fiyat değişim grafiğine göz atmakta fayda var.
Gram altın için izlenmesi gereken destek seviyesi 6.486 TL iken, direnç seviyesi 6.600 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için ise destek 4.063 $ ve direnç 4.144 $ seviyesinde bulunmaktadır. Piyasalardaki bu kritik seviyelerin takibi, yatırım kararlarını etkileyen önemli bir unsur olabilir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.575 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 657.543 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.684 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.094 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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