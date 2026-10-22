FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatlarında gram altın 6.535 TL'den işlem görüyor ve günlük değişim oranı %-0,97 olarak kaydedildi. Piyasalarda baskının devam etmesiyle birlikte yatırımcıların temkinli olmaları gerekiyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatlarında bugün gram altın 6.535 TL seviyesinden işlem görmekte. Gram altında gün içindeki geri çekilme ile birlikte günlük değişim oranı %-0,97 olarak kaydedildi. Aynı zamanda ons altın fiyatı 4.094 $ değerinde iken, Dolar/TL kuru 49,63 seviyesinde bulunuyor. Bu verilere bakıldığında, piyasalarda baskı devam ediyor ve yatırımcılar dikkatli hareket etme gerekliliği hissediyor.

Güncel 100.000 TL bütçe ile gram altın alımında 15 adet alım yapılabilirken, kalan tutar 1.981 TL olarak belirleniyor. Çeyrek altın için ise 100.000 TL ile 9 adet alım yapılarak, sonrasında 3.843 TL nakit kalıyor. Gram altın fiyatları son hafta içinde 6.521 TL'den 6.526 TL'ye yükselerek 5 TL'lik bir artış kaydetti ve bu durum %0,08'lik bir yükselişe işaret ediyor.

Günlük ve haftalık fiyat hareketleri, yatırımcılar açısından önemli bir strateji geliştirme fırsatı sunuyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, piyasa katılımcılarının karar alma süreçlerini doğrudan etkileyebilir; bu nedenle güncel verileri dikkatlice takip etmekte fayda var.

Güncel Altın Fiyatları

22 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.534 TL 6.535 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.454 TL 10.684 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 20.842 TL 21.368 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.613 TL 44.274 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.562 TL 4.754 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.485 TL 5.245 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.093 $ 4.094 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.575 TL 6.582 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.521 TL 10.761 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 20.976 TL 21.522 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.613 TL 44.274 TL


Grafik için doğal geçiş cümlesi: Güncel verilerin daha net bir resmini görmek amacıyla, altın fiyatlarındaki son yedi günlük fiyat değişim grafiğine göz atmakta fayda var.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için izlenmesi gereken destek seviyesi 6.486 TL iken, direnç seviyesi 6.600 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için ise destek 4.063 $ ve direnç 4.144 $ seviyesinde bulunmaktadır. Piyasalardaki bu kritik seviyelerin takibi, yatırım kararlarını etkileyen önemli bir unsur olabilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.575 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 657.543 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.684 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.094 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir dönem sona eriyor! Subaru benzinli motorlara veda ediyorBir dönem sona eriyor! Subaru benzinli motorlara veda ediyor
Asgari ücretli işçinin 9 milyon TL'lik arabası! 'Yemekten kısıyorum'Asgari ücretli işçinin 9 milyon TL'lik arabası! 'Yemekten kısıyorum'

Anahtar Kelimeler:
altın alış satış güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den tahliye kararı! Suudi Arabistan'da petrol sahası vuruldu, İran'da patlama sesleri

ABD'den tahliye kararı! Suudi Arabistan'da petrol sahası vuruldu, İran'da patlama sesleri

Siber Güvenlik Başkanlığınca kritik güvenlik zafiyetlerine karşı ulusal ölçekte tarama başlatıldı

Siber Güvenlik Başkanlığınca kritik güvenlik zafiyetlerine karşı ulusal ölçekte tarama başlatıldı

Galatasaray'dan Lille deplasmanında muhteşem zafer!

Galatasaray'dan Lille deplasmanında muhteşem zafer!

Büşra Pekin'in Cannes kareleri gündem oldu!

Büşra Pekin'in Cannes kareleri gündem oldu!

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

Dev market'in hisseleri Fransa'da çakıldı, Türkiye'de yükseldi!

Dev market'in hisseleri Fransa'da çakıldı, Türkiye'de yükseldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.