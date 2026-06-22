Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Haziran Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Piyasasında Güncel Fiyatlar

22 Haziran 2026 itibarıyla altın fiyatları merakla izleniyor. Saat 10:00'da ons altının değeri 4.199,53 dolar olarak belirlendi. Türk Lirası üzerinden işlem gören altın türleri için fiyatlar dikkat çekiyor.

Gram altın fiyatları alışta 6.270,229 TL, satışta ise 6.271,066 TL olarak kaydedildi. Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri açısından gram altın, popüler bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Bu fiyatlar, piyasalardaki hareketliliği yansıtıyor.

Çeyrek altın fiyatları alışta 10.032,37 TL, satışta 10.253,19 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar için sıkça tercih edilen çeyrek altın, hediyelik amaçlarla da önemli bir alternatif sunuyor. Yarım altın fiyatları ise alışta 20.002,03 TL, satışta 20.506,39 TL seviyesindedir. Bu fiyatlar, düğün ve özel günlerde sıkça tercih ediliyor.

Cumhuriyet altını, alışta 41.783 TL, satışta 42.415 TL fiyatlarına ulaştı. Gremse altın fiyatları 102.676 TL alış ve 103.788 TL satış arasında işlem görüyor. Ata altının alış fiyatı 42.338 TL'dir. Satış fiyatı ise 42.661 TL olarak belirlendi.

Bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gramı, alışta 3.459,31 TL; satışta 4.636,77 TL olarak işlem görüyor. 18 ayar bilezik gramı 4.424,36 TL alış ve 5.050 TL satış fiyatlarıyla kaydediliyor. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 5.765,63 TL, satışta 6.026,05 TL seviyelerinde fiyatlandırıldı.

Serbest 0.995 ayar has altın fiyatları alışta 6.238,878 TL ve satışta 6.239,711 TL olarak belirlenmiştir. Bugün görülen fiyatlar piyasa dinamiklerinin ve uluslararası altın piyasalarında yaşanan dalgalanmaların etkilerini taşıyor.