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Erzurum Havalimanı'nda 6 ayda 634 bin yolcuya hizmet

Erzurum Havalimanı'nda haziranda 90 bin 220 yolcu ağırlandı. Yılın ilk 6 ayında ise yolcu sayısı 634 bin 770'e ulaştı.

Erzurum Havalimanı'nda 6 ayda 634 bin yolcuya hizmet

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2026 yılı Haziran ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre; Erzurum Havalimanı'nda haziran ayında iç hatlarda 89 bin 217, dış hatlarda ise bin 3 olmak üzere toplam 90 bin 220 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 552, dış hatlarda 11 olmak üzere toplam 563 sefer olarak kaydedildi.

Erzurum Havalimanı nda 6 ayda 634 bin yolcuya hizmet 1

Haziran ayında yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise 789,011 ton olarak gerçekleşti.

2026 yılının ocak-haziran dönemini kapsayan ilk 6 aylık süreçte ise Erzurum Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı 634 bin 770'e ulaştı. Aynı dönemde uçak trafiği 4 bin 198, yük trafiği ise 5 bin 405,342 ton olarak gerçekleşti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Erzurum Devlet Hava Meydanları İşletmesi havalimanı
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