Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Kasım Cumartesi 2025 gram, tam, Cumhuriyet, kapalıçarşı anlık fiyatlar

22 Kasım 2025 tarihi itibarıyla altın piyasasında önemli fiyat hareketleri gözlemleniyor. Ons altın 4.069,03 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın Türkiye'de 5.551,33 TL'den alıcı buluyor. Yarım altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını gibi farklı türler de yatırımcılara çeşitli seçenekler sunuyor. Yüksek likiditeye sahip olan bu altın türleri, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Piyasa şartlarına göre dikkatli analiz yapmak, yatırım kararları için kritik bir öneme sahip.

Cansu Akalp

Altın Piyasasında 22 Kasım 2025 Günlük Fiyat Analizi

22 Kasım 2025 tarihinde saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları dikkat çekiyor. Altın fiyatlarının genel görünümü, yatırımcılar için önemli ipuçları sunuyor. Ons altın fiyatı, dolar bazında 4.069,03 seviyesinden işlem görmekte. Bu değer, uluslararası piyasalardaki dalgalanmaları yansıtıyor. Yatırımcıların dikkatini çekmesi bekleniyor.

Gram altın, Türkiye'deki yatırımcılar için büyük bir öneme sahip. Saat 10:00 itibarıyla gram altın alım fiyatı 5.551,33 TL. Satış fiyatı ise 5.552,10 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyatlar, yerel piyasalardaki arz-talep dengesi ile döviz kurlarından etkileniyor. Altın alım satım işlemleri, güvenli liman arayan yatırımcılar için önemli bir araç.

Gümüş ve diğer altın türlerine de bakmak gerekiyor. Çeyrek altın alış fiyatı 8.882,12 TL. Satış fiyatı 9.077,69 TL olarak kaydedilmiştir. Yarım altın ise alışta 17.708,73 TL, satışta 18.155,38 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu rakamlar, düğün gibi özel günlerde sık tercih ediliyor.

Cumhuriyet altını da piyasada önemli bir yere sahip. Alış fiyatı 38.144 TL. Satış fiyatı ise 38.721 TL olarak belirlenmiş. Cumhuriyet altını, mücevherat veya hediyelik eşya olarak tercih ediliyor. Yatırım aracı olarak da değerlendiriliyor. Yüksek likiditesi ile dikkat çekiyor.

Gremse altın fiyatları alışta 92.998 TL, satışta 93.746 TL olarak belirlenmiştir. Bu tip altınlar, yatırım yapmak isteyenler için alternatif sunmaktadır. Ata altını alışta 38.342 TL, satışta 38.554 TL olarak işlem görüyor. Yatırımcılar, farklı altın türlerini çeşitlendirmek için bu ürünleri değerlendirebilir.

Son olarak, ziynet altın fiyatları alışta 35.528,49 TL ve satışta 36.199,72 TL olarak kaydedilmiştir. 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar bileziklerin fiyatları yatırımcıların ilgisini çekiyor. 14 ayar bilezik gramı 3.156,72 TL. 18 ayar bilezik gramı 4.019,80 TL ve 22 ayar bilezik gramı ise 5.225,17 TL seviyelerindedir. Bu fiyatlar, takı alışverişlerinde ve yatırım amaçlı bilezik alımında önemli referans oluşturuyor.

22 Kasım 2025 tarihi itibarıyla altın piyasası yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Piyasalardaki belirsizlikler göz önüne alındığında bilinçli yatırım kararları almak önemlidir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.551,33
5.552,10
% -0.04
23:59
Ons Altın / TL
172.635,44
172.719,85
% -0.04
23:59
Ons Altın / USD
4.068,75
4.069,32
% -0.2
23:59
Çeyrek Altın
8.882,12
9.077,69
% -0.04
23:59
Yarım Altın
17.708,73
18.155,38
% -0.04
23:59
Ziynet Altın
35.528,49
36.199,72
% -0.04
23:59
Cumhuriyet Altını
38.144,00
38.721,00
% -0.37
16:12
