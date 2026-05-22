Kapat
Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Mayıs Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

22 Mayıs 2026 itibarıyla altın fiyatları dikkat çekici bir seyir izliyor. Dolar cinsinden ons altın fiyatı 4.526,89 USD seviyelerinde; gram altın ise 6.658,055 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın, alışta 10.652,89 TL, satışta 10.887,41 TL olarak belirlenmişken, Cumhuriyet altını 43.849 TL alış fiyatıyla yatırımcılar tarafından tercih ediliyor. Mevcut fiyatlar, piyasalardaki belirsizlik ve enflasyon korkusuyla yükselmeye devam ediyor.

Altın Fiyatları 22 Mayıs 2026: Güncel Durum ve Analiz

22 Mayıs 2026'da saat 10:00 itibarıyla altın piyasalarında hareketler gözlemleniyor. Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Fiyatlar, günün bu saatinde önemli bir rol oynuyor.

Dolar cinsinden ons altın fiyatı 4.526,89 USD seviyesinde. Bu rakam, global piyasalardaki talep ve arz dengesine göre değişiyor. Yatırımcılar için altın, enflasyon ve jeopolitik riskler karşısında güvenli bir liman olarak biliniyor.

Gram altının alış fiyatı 6.658,055 TL, satış fiyatı ise 6.658,966 TL. Gram altın, Türkiye’de yaygın bir yatırım aracı. Bireysel yatırımcılar bu seçeneği sıklıkla tercih ediyor.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 10.652,89 TL, satışta ise 10.887,41 TL seviyelerinde. Çeyrek altın, hediyelik ve yatırım aracı olarak popüler. Yarım altının alış fiyatı 21.239,20 TL, satış fiyatı ise 21.774,82 TL. Bu değerler, yatırımcıların alım ve satım kararlarını etkiliyor.

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 43.849 TL, satış fiyatı ise 44.511 TL. Uzun vadeli yatırım düşünenler için iyi bir seçenek olarak tercih ediliyor. Gremse altın fiyatları alışta 107.337 TL, satışta 108.589 TL olarak belirlenmiş.

Ata altın alış fiyatı 44.194 TL, satış fiyatı ise 44.521 TL. Ziynet altının alış fiyatı 42.611,55 TL, satış fiyatı ise 43.416,46 TL. Bilezik altınlarda ise fiyatlar 14 ayar için alış 3.620,42 TL, satış 4.828,24 TL; 18 ayar için alış 4.619,41 TL, satış 5.350 TL; 22 ayar için alış 6.027,44 TL, satış 6.305,89 TL olarak belirlenmiş.

Tüm bu veriler, altın fiyatlarının dünya genelindeki gelişmelere bağlı olduğunu gösteriyor. Altın, yatırımcıların enflasyona karşı koruma arayışında sıkça başvurdukları bir araç olmaya devam ediyor. Piyasalardaki belirsizlikler, fiyatların yükselmesine veya düşmesine neden olabilir. Sonuç olarak, altın fiyatlarını takip etmek her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.655,75
6.656,48
% -0.04
10:26
Ons Altın / TL
206.742,92
206.779,33
% -0.17
10:41
Ons Altın / USD
4.519,87
4.520,33
% -0.5
10:41
Çeyrek Altın
10.649,19
10.883,34
% -0.04
10:26
Yarım Altın
21.231,83
21.766,69
% -0.04
10:26
Ziynet Altın
42.596,77
43.400,25
% -0.04
10:26
Cumhuriyet Altını
43.849,00
44.511,00
% 0.43
17:00
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

