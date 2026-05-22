Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Mayıs Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları 22 Mayıs 2026: Güncel Durum ve Analiz

22 Mayıs 2026'da saat 10:00 itibarıyla altın piyasalarında hareketler gözlemleniyor. Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Fiyatlar, günün bu saatinde önemli bir rol oynuyor.

Dolar cinsinden ons altın fiyatı 4.526,89 USD seviyesinde. Bu rakam, global piyasalardaki talep ve arz dengesine göre değişiyor. Yatırımcılar için altın, enflasyon ve jeopolitik riskler karşısında güvenli bir liman olarak biliniyor.

Gram altının alış fiyatı 6.658,055 TL, satış fiyatı ise 6.658,966 TL. Gram altın, Türkiye’de yaygın bir yatırım aracı. Bireysel yatırımcılar bu seçeneği sıklıkla tercih ediyor.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 10.652,89 TL, satışta ise 10.887,41 TL seviyelerinde. Çeyrek altın, hediyelik ve yatırım aracı olarak popüler. Yarım altının alış fiyatı 21.239,20 TL, satış fiyatı ise 21.774,82 TL. Bu değerler, yatırımcıların alım ve satım kararlarını etkiliyor.

Cumhuriyet altınının alış fiyatı 43.849 TL, satış fiyatı ise 44.511 TL. Uzun vadeli yatırım düşünenler için iyi bir seçenek olarak tercih ediliyor. Gremse altın fiyatları alışta 107.337 TL, satışta 108.589 TL olarak belirlenmiş.

Ata altın alış fiyatı 44.194 TL, satış fiyatı ise 44.521 TL. Ziynet altının alış fiyatı 42.611,55 TL, satış fiyatı ise 43.416,46 TL. Bilezik altınlarda ise fiyatlar 14 ayar için alış 3.620,42 TL, satış 4.828,24 TL; 18 ayar için alış 4.619,41 TL, satış 5.350 TL; 22 ayar için alış 6.027,44 TL, satış 6.305,89 TL olarak belirlenmiş.

Tüm bu veriler, altın fiyatlarının dünya genelindeki gelişmelere bağlı olduğunu gösteriyor. Altın, yatırımcıların enflasyona karşı koruma arayışında sıkça başvurdukları bir araç olmaya devam ediyor. Piyasalardaki belirsizlikler, fiyatların yükselmesine veya düşmesine neden olabilir. Sonuç olarak, altın fiyatlarını takip etmek her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.