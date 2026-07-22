FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Temmuz Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

22 Temmuz 2026 tarihinde altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak dalgalanmalar göstermektedir. Ons altın fiyatı 4.116,57 Dolar seviyesindeyken, Türkiye'de gram altın 6.249,568 TL’den işlem görmektedir. Yatırımcılar, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını gibi alternatiflerle risklerini azaltmaya çalışmaktadır. Yerel ve uluslararası piyasalardaki bu durum, altın yatırımlarının önemini artırmaktadır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Temmuz Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 22 Temmuz 2026'da uluslararası piyasalardaki gelişmelere ve yerel ekonomik dinamiklere bağlı olarak yüksek seviyelerde seyretmektedir. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.116,57 Dolar olarak belirlenmiştir. Bu rakam, jeopolitik belirsizlikler ve enflasyon beklentileri etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Yatırımcılar, güvenli liman arayışında hareket etmektedir.

Yerel piyasalarda gram altın fiyatları, alışta 6.248,688 TL, satışta ise 6.249,568 TL olarak kaydedilmiştir. Türkiye’de gram altın, bireysel yatırımcılar tarafından tercih edilen önemli bir yatırım aracıdır. Piyasalardaki dalgalanmalar, gram fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Bu durum, yatırımcılara altın yatırımlarını çeşitlendirme fırsatı sunmaktadır.

Çeyrek altın fiyatları da dikkat çekicidir. Saat 10:00'da çeyrek altın alış fiyatı 9.997,9 TL, satış fiyatı ise 10.218,04 TL olarak belirlenmiştir. Çeyrek altın, birikim yapma ve hediye verme amaçlarıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Ekonomik dalgalanmalara rağmen değeri korunmaktadır.

Yarım altın ise alışta 19.933,31 TL, satışta 20.436,09 TL'den işlem görmektedir. Yarım altın, altın alım satımında ve hediyelik eşya olarak sık tercih edilmektedir. Cumhuriyet altını fiyatları da göz önünde bulundurulmalıdır. Alış fiyatı 40.729 TL, satış fiyatı ise 41.345 TL olarak kaydedilmiştir. Bu altın, yatırımcılar arasında güvenilir bir değer saklama aracı olarak ilgi görmektedir.

Gremse altın fiyatları ise başka bir önemli kalemdir. Alış fiyatı 100.828 TL, satış fiyatı 101.404 TL olarak belirlenmiştir. Gremse altın, genellikle toptan alımlarda tercih edilmektedir. Hem yerel hem de uluslararası piyasalarda önemi devam etmektedir. Ata altın fiyatları da dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 41.389 TL, satış fiyatı 41.717 TL olarak belirlenmiştir.

Ziynet altın fiyatları ise alışta 39.991,60 TL, satışta ise 40.747,18 TL seviyesindedir. 14 ayar bilezik gram fiyatları alışta 3.395,40 TL, satışta 4.559,15 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gram fiyatları alışta 4.272,84 TL, satışta 5.005 TL olarak belirlenmiştir. 22 ayar bilezik gram fiyatları ise alışta 5.661,78 TL, satışta 5.850,15 TL seviyesindedir.

Serbest piyasada 0.995 has altın fiyatları alışta 6.217,445 TL, satışta 6.218,32 TL olarak işlem görmektedir. Bu rakamlar, altın piyasalarındaki hareketliliğin yatırımcılar açısından önemli sinyaller verdiğini göstermektedir. Tüm bu veriler, yatırımcıların dikkatle değerlendirmesi gereken trendleri ve fırsatları içermektedir. Piyasalardaki genel gidişatı anlamak adına önemli bilgiler sağlamaktadır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Temmuz Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Yeni müşterilere özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi fırsatı!

Yeni müşterilere özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı (22 Temmuz 2026)VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı (22 Temmuz 2026)
Brent petrolün varili 92,84 dolardan işlem görüyorBrent petrolün varili 92,84 dolardan işlem görüyor

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.241,59
6.242,52
% 0.91
10:42
Ons Altın / TL
194.177,32
194.259,17
% 0.94
10:57
Ons Altın / USD
4.113,02
4.113,56
% 0.88
10:57
Çeyrek Altın
9.986,55
10.206,52
% 0.91
10:42
Yarım Altın
19.910,68
20.413,04
% 0.91
10:42
Ziynet Altın
39.946,20
40.701,23
% 0.91
10:42
Cumhuriyet Altını
40.729,00
41.345,00
% 1.1
17:04
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku dosyasında çarpıcı gelişme! "Hem babam hem de ben Gülistan'la ilişki yaşadık"

Gülistan Doku dosyasında çarpıcı gelişme! "Hem babam hem de ben Gülistan'la ilişki yaşadık"

Özel'in açıklamasının ardından CHP'de istifa yağmuru

Özel'in açıklamasının ardından CHP'de istifa yağmuru

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Bir anda ortadan kaybolmuştu! Berfu Yenenler'den üzen haber

Bir anda ortadan kaybolmuştu! Berfu Yenenler'den üzen haber

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

300 Suudi riyaline çok girişli vize! Detaylar belli oldu

300 Suudi riyaline çok girişli vize! Detaylar belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.