Bugün çeyrek altın kaç TL? 22 Temmuz Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 22 Temmuz 2026'da uluslararası piyasalardaki gelişmelere ve yerel ekonomik dinamiklere bağlı olarak yüksek seviyelerde seyretmektedir. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.116,57 Dolar olarak belirlenmiştir. Bu rakam, jeopolitik belirsizlikler ve enflasyon beklentileri etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Yatırımcılar, güvenli liman arayışında hareket etmektedir.

Yerel piyasalarda gram altın fiyatları, alışta 6.248,688 TL, satışta ise 6.249,568 TL olarak kaydedilmiştir. Türkiye’de gram altın, bireysel yatırımcılar tarafından tercih edilen önemli bir yatırım aracıdır. Piyasalardaki dalgalanmalar, gram fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Bu durum, yatırımcılara altın yatırımlarını çeşitlendirme fırsatı sunmaktadır.

Çeyrek altın fiyatları da dikkat çekicidir. Saat 10:00'da çeyrek altın alış fiyatı 9.997,9 TL, satış fiyatı ise 10.218,04 TL olarak belirlenmiştir. Çeyrek altın, birikim yapma ve hediye verme amaçlarıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Ekonomik dalgalanmalara rağmen değeri korunmaktadır.

Yarım altın ise alışta 19.933,31 TL, satışta 20.436,09 TL'den işlem görmektedir. Yarım altın, altın alım satımında ve hediyelik eşya olarak sık tercih edilmektedir. Cumhuriyet altını fiyatları da göz önünde bulundurulmalıdır. Alış fiyatı 40.729 TL, satış fiyatı ise 41.345 TL olarak kaydedilmiştir. Bu altın, yatırımcılar arasında güvenilir bir değer saklama aracı olarak ilgi görmektedir.

Gremse altın fiyatları ise başka bir önemli kalemdir. Alış fiyatı 100.828 TL, satış fiyatı 101.404 TL olarak belirlenmiştir. Gremse altın, genellikle toptan alımlarda tercih edilmektedir. Hem yerel hem de uluslararası piyasalarda önemi devam etmektedir. Ata altın fiyatları da dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 41.389 TL, satış fiyatı 41.717 TL olarak belirlenmiştir.

Ziynet altın fiyatları ise alışta 39.991,60 TL, satışta ise 40.747,18 TL seviyesindedir. 14 ayar bilezik gram fiyatları alışta 3.395,40 TL, satışta 4.559,15 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gram fiyatları alışta 4.272,84 TL, satışta 5.005 TL olarak belirlenmiştir. 22 ayar bilezik gram fiyatları ise alışta 5.661,78 TL, satışta 5.850,15 TL seviyesindedir.

Serbest piyasada 0.995 has altın fiyatları alışta 6.217,445 TL, satışta 6.218,32 TL olarak işlem görmektedir. Bu rakamlar, altın piyasalarındaki hareketliliğin yatırımcılar açısından önemli sinyaller verdiğini göstermektedir. Tüm bu veriler, yatırımcıların dikkatle değerlendirmesi gereken trendleri ve fırsatları içermektedir. Piyasalardaki genel gidişatı anlamak adına önemli bilgiler sağlamaktadır.