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Avrupa'da fiyatı cep yakıyor! Gün geçtikçe de yükseliyor

Avrupa'da doğal gaz fiyatları yeniden yükselişe geçti. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik ve düşük stoklar fiyatları yukarı taşırken kritik seviyeler izlendi.

Avrupa'da fiyatı cep yakıyor! Gün geçtikçe de yükseliyor

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören eylül vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı cuma günü 61,42 avrodan kapandı.

Doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün saat 12.32 itibarıyla düne göre yüzde 1,4 artışla 62,26 avroya yükseldi.

Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 60,8 seviyesinde bulunuyor.

YÜKSEK SICAKLIKLAR ENERJİ TALEBİNİ ARTIRIYOR

Doğal gaz vadeli kontratları, yüksek sıcaklıkların soğutma amaçlı elektrik talebini ve buna bağlı olarak doğal gazdan elektrik üreten santrallere yönelik talebi artırmasıyla geçen haftanın son işlem gününde yükselmişti.

Fiyatlardaki artış, Körfez'den LNG tedarikindeki kesintilerin sürmesi ve ABD-İran müzakerelerindeki belirsizliklerle haftanın ilk işlem gününde de devam etti.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını devam ettirmesi ve ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırım tehditleri, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin yakın zamanda bir anlaşmaya varılacağı yönündeki beklentileri de zayıflattı. Son dönemde gemilere yönelik saldırıların ardından boğazdan geçen gemi trafiğinin önemli ölçüde azalması, güvenlik risklerinin sürdüğüne işaret etti.

AB'DE DOĞAL GAZ STOK ENDİŞELERİ

Avrupa'da doğal gaz stoklarına ilişkin endişeler de giderek artıyor. Depolama seviyeleri tarihsel ortalamaların altında kalırken, kış öncesi hedeflere rahatlıkla ulaşılması için gereken dolum hızının da gerisinde bulunuyor.

Stokların yeniden oluşturulmasına yönelik çalışmalar, Güney ve Orta Avrupa'daki sıcak hava dalgaları nedeniyle de sekteye uğruyor. Yüksek sıcaklıkların doğal gazla çalışan elektrik santrallerine yönelik talebi artırması, depolara gaz enjeksiyonu için kullanılabilecek arzın bir bölümünü elektrik üretimine yönlendiriyor.

Analistler, Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin sürmesi ve Avrupa'nın düşük depolama seviyelerinin bu hafta doğal gaz fiyatlarını yüksek seviyelerde tutabileceğini ancak LNG akışlarına ilişkin gelişmelerin fiyat hareketlerinde belirleyici olmaya devam edeceğini öngörüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Avrupa
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