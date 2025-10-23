FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Ekim Perşembe 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 23 Ekim 2025 itibarıyla hem uluslararası hem de yerel piyasalarda dalgalanıyor. Gram altın 5.557,561 TL, çeyrek altın 8.892,1 TL seviyelerinde işlem görüyor. Dolar bazında ons altın 4.111,79 Dolar olarak kayıtlara geçiyor. Bu durum, yatırım kararlarını şekillendiriyor ve piyasalardaki etkileşimleri artırıyor.

Altın fiyatları, 23 Ekim 2025 tarihi itibarıyla uluslararası piyasalarda dalgalanıyor. Yerel borsa ortamında da aynı durum söz konusu. Saat 10.00 itibarıyla gram altın fiyatları belirgin bir seyir izliyor. Bugün gram altın alış fiyatı 5.557,561 TL, satış fiyatı ise 5.558,277 TL. Bu durum, yatırımcıların gram altına olan ilgisini gösteriyor.

Aynı zamanda ons altın fiyatları da dikkat çekici. Dolar üzerinden işlem gören ons altın, 4.111,79 Dolar seviyesinde seyrediyor. Bu rakam, global piyasalardaki değişkenliği yansıtıyor.

Çeyrek altın fiyatları ise bugün yatırımcıları heyecanlandırıyor. Çeyrek altın alış fiyatı 8.892,1 TL, satış fiyatı ise 9.087,78 TL. Bu fiyatlar, düğün veya özel günlerde hediye amaçlı alım düşünenler için önemli referans sağlıyor. Yarım altın fiyatları ise alışta 17.728,62 TL, satışta ise 18.175,57 TL seviyelerinde.

Cumhuriyet altını, daha çok yatırım amaçlı tercih ediliyor. Bugün alış fiyatı 38.708 TL, satış fiyatı ise 39.290 TL.

Gremse altın fiyatları da yatırımları şekillendiriyor. Yatırımcılar için alternatif bir seçenek sunuyor. Gremse altın alış fiyatı 95.026 TL, satış fiyatı ise 96.615 TL. Ata altın fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 39.178 TL, satış fiyatı 39.805 TL olarak belirlenmiş.

Ziynet altını tercih edenler için ilginç fiyatlar mevcut. Bugün alış fiyatı 35.568,39 TL, satış fiyatı ise 36.239,97 TL. Altın takı sektöründe işlem gören 14 Ayar, 18 Ayar ve 22 Ayar bilezik gram fiyatları da dikkat çekiyor. 14 Ayar bilezik gramı 3.226,87 TL, 18 Ayar bilezik gramı 4.106,72 TL, 22 Ayar bilezik gramı ise 5.339,16 TL seviyelerinde işlem görmekte.

Altın fiyatları, genel itibarıyla yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Ekonomik belirsizlikler ve enflasyon tehditleri göz önünde bulundurulmalı. Altın, her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, yatırımcıların kararlarını etkileyecektir.

