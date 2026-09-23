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Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Eylül Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı bugün 6.803 TL’yle işlem görmekte, ancak haftalık bazda 88 TL’lik bir artış kaydedildi. Dolar/TL kuru ise 48,84 seviyesinde yer alıyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Eylül Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.803 TL seviyesinden işlem görüyor. Ons altın 4.331 dolara ulaşırken, dolar/TL kuru 48,84 olarak kaydedildi. Piyasalardaki hareketler incelendiğinde, gram altında günlük sınırlı bir geri çekilme yaşandığı, ancak haftalık bazda bir yükseliş kaydedildiği görülüyor.

100.000 TL'lik bir bütçeyle, gram altından 14 adet alınabiliyor ve geriye 4.763 TL kalıyor. Geçtiğimiz hafta gram altın fiyatı 7 gün önce 6.714 TL'den kapanmışken, güncel kapanış fiyatı 6.802 TL olarak belirlendi. Bu, haftalık bazda 88 TL'lik bir artışı ve %1,31'lik bir yükselişi sembolize ediyor. Çeyrek altın almak isteyen yatırımcılar için 100.000 TL ile 8 adet çeyrek altın alımı yapılabiliyor ve geriye 11.022 TL'lik bir bakiye kalıyor.

Güncel Altın Fiyatları

23 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.802 TL 6.803 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.883 TL 11.122 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.698 TL 22.245 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 44.876 TL 45.574 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.692 TL 4.914 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.643 TL 5.430 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.331 $ 4.331 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.766 TL 6.772 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.826 TL 11.073 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.584 TL 22.146 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 44.876 TL 45.574 TL


Grafik geçiş cümlesi: Son fiyat hareketleri, altın piyasasındaki dalgalanmaları net bir şekilde gösteriyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Eylül Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.692 TL, direnç seviyesi ise 6.889 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek 4.271 dolar, direnç ise 4.386 dolar seviyesindedir. Yatırımcıların bu seviyeleri takip etmesi önerilmektedir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.766 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 676.611 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 11.122 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.331 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Eylül Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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