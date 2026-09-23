Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Eylül Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın fiyatı 6.803 TL seviyesinden işlem görüyor. Ons altın 4.331 dolara ulaşırken, dolar/TL kuru 48,84 olarak kaydedildi. Piyasalardaki hareketler incelendiğinde, gram altında günlük sınırlı bir geri çekilme yaşandığı, ancak haftalık bazda bir yükseliş kaydedildiği görülüyor.
100.000 TL'lik bir bütçeyle, gram altından 14 adet alınabiliyor ve geriye 4.763 TL kalıyor. Geçtiğimiz hafta gram altın fiyatı 7 gün önce 6.714 TL'den kapanmışken, güncel kapanış fiyatı 6.802 TL olarak belirlendi. Bu, haftalık bazda 88 TL'lik bir artışı ve %1,31'lik bir yükselişi sembolize ediyor. Çeyrek altın almak isteyen yatırımcılar için 100.000 TL ile 8 adet çeyrek altın alımı yapılabiliyor ve geriye 11.022 TL'lik bir bakiye kalıyor.
23 Eylül 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.802 TL
|6.803 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.883 TL
|11.122 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.698 TL
|22.245 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|44.876 TL
|45.574 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.692 TL
|4.914 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.643 TL
|5.430 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.331 $
|4.331 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.766 TL
|6.772 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.826 TL
|11.073 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.584 TL
|22.146 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|44.876 TL
|45.574 TL
Grafik geçiş cümlesi: Son fiyat hareketleri, altın piyasasındaki dalgalanmaları net bir şekilde gösteriyor.
Gram altın için destek seviyesi 6.692 TL, direnç seviyesi ise 6.889 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için destek 4.271 dolar, direnç ise 4.386 dolar seviyesindedir. Yatırımcıların bu seviyeleri takip etmesi önerilmektedir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.766 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 676.611 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 11.122 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.331 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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