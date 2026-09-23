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Milyonları ilgilendiriyor: Vatandaşlık maaşında detaylar belli oldu

Kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) için hazırlıklar hızlandı. 2027'de hayata geçirilmesi planlanan sistem kapsamında dar gelirli ailelere sağlanacak destekler, il ve ilçelerin ihtiyaçlarına göre ayrı ayrı belirlenecek.

Milyonları ilgilendiriyor: Vatandaşlık maaşında detaylar belli oldu
Cansu Çamcı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada il ve ilçe bazında ihtiyaç analizi yapılıyor.

Ekim ayında tamamlanması beklenen çalışma sonucunda hangi bölgede hangi desteğe daha fazla ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesi planlanıyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI KİMLERE VERİLECEK?

GETAD'ın temel hedefi, geliri belirlenen eşiğin altında kalan hanelerin gelirini sosyal desteklerle tamamlamak olacak.

Yeni sistemin aile odaklı şekilde kurulması ve hanelerde kişi başına düşen gelirin belirli bir seviyenin altında kalmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda özellikle düşük gelirli aileler ile düşük emekli aylığı alanların durumunun sistem içinde değerlendirilmesi bekleniyor.

Milyonları ilgilendiriyor: Vatandaşlık maaşında detaylar belli oldu 1

DESTEK İL VE İLÇEYE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERECEK

Yeni sistemde dikkat çeken ayrıntılardan biri, Türkiye genelinde herkese aynı miktarda veya aynı türde yardım yapılmayacak olması.

İl ve ilçe bazında yapılan analizlerle bölgedeki hanelerin temel harcama kalemleri belirlenecek. Buna göre bazı bölgelerde kira yardımı ön plana çıkarken bazı bölgelerde gıda, enerji veya ısınma desteği ağırlık kazanabilecek.

Örneğin Antalya'daki bir hanenin ihtiyaçlarıyla Hakkari'deki bir hanenin ihtiyaçlarının farklı olabileceği dikkate alınarak destek modeli bölgesel şartlara göre şekillendirilecek.

Milyonları ilgilendiriyor: Vatandaşlık maaşında detaylar belli oldu 2

KİRA, GIDA VE ISINMA DESTEĞİ GÜNDEMDE

GETAD kapsamında üzerinde çalışılan başlıca destekler şöyle;

-Kira desteği
-Gıda desteği
-Enerji desteği
-Isınma desteği

Hangi haneye hangi desteğin sağlanacağı konusunda gelir düzeyinin yanı sıra yaşanılan bölgedeki ihtiyaçların ve bu giderlerin aile bütçesindeki ağırlığının dikkate alınması bekleniyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin 2027 yılında uygulamaya alınması planlanıyor.

Milyonları ilgilendiriyor: Vatandaşlık maaşında detaylar belli oldu 3

İl ve ilçe bazındaki etki analizinin ekim ayında tamamlanmasının ardından 2027 bütçesinin TBMM'deki görüşme süreci beklenecek. Bütçe sürecinin tamamlanması sonrasında GETAD için kaynak planlamasının yapılması, ihtiyaç duyulması halinde yasal düzenlemeye gidilmesi öngörülüyor.

Dolayısıyla vatandaşlık maaşı için henüz başvuru tarihi, kesin gelir sınırı veya ödenecek tutar açıklanmış değil.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DE YENİ DÖNEM

GETAD'ın hayata geçirilmesiyle mevcut sosyal yardım sisteminin de yeniden şekillendirilmesi planlanıyor.

Model kapsamında düşük emekli aylığı alanların da gelir durumunun dikkate alınması ve belirlenen gelir eşiğinin altında kalan hanelerin desteklenmesi öngörülüyor.

Milyonları ilgilendiriyor: Vatandaşlık maaşında detaylar belli oldu 4

Böylece yalnızca aylık gelir üzerinden değil, hanenin toplam geliri ve temel ihtiyaçları üzerinden işleyen daha kapsamlı bir sosyal destek mekanizmasının oluşturulması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Vatandaşlık maaş
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