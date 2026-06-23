Bugün çeyrek altın kaç TL? 23 Haziran Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

23 Haziran 2026 Günlük Altın Fiyatları

Altın, yatırımcılar ve ekonomistler için önemli bir değer saklama aracıdır. 23 Haziran 2026 tarihinde, saat 10:00 itibarıyla altın fiyatlarında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Ons altın, uluslararası piyasalarda 4.116,70 dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu fiyat, altın yatırımcıları için önemli bir referans noktasıdır.

Gram altın fiyatları alışta 6.147,865 TL, satışta ise 6.148,701 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, gram altının TL bazında değer kazandığını gösteriyor. Güncel veriler, yatırımcıların gram altın üzerinden alım satım yaparken dikkat etmesi gereken önemli bir veri seti sunmaktadır.

Ons altın alış fiyatı 191.189,31 TL, satış fiyatı ise 191.276,64 TL seviyelerindedir. Bu fiyatlar, piyasaların talep ve arz dengesini yansıtır. Yatırımcıların alım stratejilerini şekillendirir. Altın fiyatlarının yükselmesi, belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların güvenli liman arayışını artırdığını göstermektedir.

Çeyrek altın, alışta 9.836,58 TL, satışta ise 10.053,13 TL’den işlem görmektedir. Yarım altın fiyatları alışta 19.611,69 TL, satışta 20.106,25 TL seviyelerindedir. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 41.973 TL, satış fiyatı ise 42.605 TL'dir. Gremse altın ise alışta 100.237 TL, satışta 101.837 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Bu fiyatlar, düğün ve özel günlerde hediye altın olarak tercih edilmektedir.

Ata altın fiyatları alışta 41.332 TL, satışta 41.762 TL olarak kaydedilmiştir. Ziynet altını almak isteyen yatırımcılar için alış fiyatı 39.346,34 TL, satış fiyatı ise 40.089,53 TL’dir. 14 ayar bilezik gram fiyatları alışta 3.374,98 TL, satışta ise 4.546,57 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 4.326,01 TL, satışta 5.050 TL seviyesindedir. 22 ayar bilezik gram fiyatları alışta 5.628,59 TL, satışta ise 5.894,21 TL’dir.

Serbest 0.995 has altın ise alışta 6.117,126 TL, satışta 6.117,957 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Bu veriler, altın yatırımcılarının karar alırken göz önünde bulundurması gereken önemli bilgileri sunuyor. Güncel fiyatların izlenmesi, yatırım stratejilerinin belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Piyasalardaki dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bir durumdur. Ekonomi dünyasında bu değerli metalin fiyatlarının dalgalanması, yatırımcıların stratejilerini gözden geçirmesini gerektiriyor.