Bugün çeyrek altın kaç TL? 24 Aralık Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları 24 Aralık 2025: Piyasalarda Hareketli Bir Gün

24 Aralık 2025 tarihinde piyasalarda altın fiyatları hareketli bir seyir izledi. Saat 10:00 itibarıyla ons altın, 4.493,53 Dolar seviyesinden işlem gördü. Bu durum, altın yatırımcıları için önemli bir referans oluşturdu. İç piyasada gram altın fiyatları da yükseliş gösterdi. Alış fiyatı 6.192,34 TL, satış fiyatı ise 6.193,12 TL olarak belirlendi.

Çeyrek altın da yatırımcılar için önemli bir gösterge. Alış fiyatı 9.907,74 TL, satış fiyatı ise 10.125,76 TL olarak işlem gördü. Yarım altın alış fiyatı 19.753,56 TL, satış fiyatı ise 20.251,52 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altını alış fiyatı 41.382 TL, satış fiyatı 42.004 TL ile dikkat çekiciydi. Bu veriler, yatırımcıların altın pazarındaki hareketlerini belirliyor.

Gremse altın fiyatları yükseldi. Alış fiyatı 100.160 TL, satış fiyatı 101.983 TL olarak belirlendi. Ata altın, alış fiyatı 41.786 TL, satış fiyatı ise 42.070 TL seviyelerinde işlem gördü. Ziynet altını da unutmamak gerek. Alış fiyatı 39.630,96 TL, satış fiyatı 40.379,17 TL ile yatırımcılara sunuluyor.

Bilezik fiyatlarında önemli bir artış gözlemlendi. 14 ayar bilezik gramı 3.445,61 TL alış, 4.589,88 TL satış fiyatıyla işlem gördü. 18 ayar bilezik gramı 4.364,34 TL alış, 5.000 TL satış fiyatı üzerinden işlem gördü. 22 ayar bilezik gram fiyatı da 5.694,62 TL alış, 5.957,52 TL satış fiyatı ile dikkat çekti. Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, yatırımcıların dikkatli bir şekilde takip ettiği bir durum.

Serbest piyasada 0.995 has altın fiyatları da kaydedildi. Alış fiyatı 6.161,376 TL, satış fiyatı ise 6.162,158 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, altının değerinin yeniden inşası üzerinde etkili. Yıl sonuna yaklaşırken, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların kararlarını etkilemeye devam edecek.