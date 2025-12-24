FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 24 Aralık Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

24 Aralık 2025'te piyasalarda altın fiyatları hareketli bir seyir izledi. Ons altın 4.493,53 Dolar seviyesinde işlem gördü. Gram altın alış fiyatı 6.192,34 TL, satış fiyatı ise 6.193,12 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın 9.907,74 TL'den satılırken, yarım altın ve Cumhuriyet altını gibi diğer kategoriler de yükseliş gösterdi. Bu durum, yatırımcıların altın pazarındaki stratejilerini etkileyen önemli bir gelişme oldu.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 24 Aralık Çarşamba 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları 24 Aralık 2025: Piyasalarda Hareketli Bir Gün

24 Aralık 2025 tarihinde piyasalarda altın fiyatları hareketli bir seyir izledi. Saat 10:00 itibarıyla ons altın, 4.493,53 Dolar seviyesinden işlem gördü. Bu durum, altın yatırımcıları için önemli bir referans oluşturdu. İç piyasada gram altın fiyatları da yükseliş gösterdi. Alış fiyatı 6.192,34 TL, satış fiyatı ise 6.193,12 TL olarak belirlendi.

Çeyrek altın da yatırımcılar için önemli bir gösterge. Alış fiyatı 9.907,74 TL, satış fiyatı ise 10.125,76 TL olarak işlem gördü. Yarım altın alış fiyatı 19.753,56 TL, satış fiyatı ise 20.251,52 TL olarak kaydedildi. Cumhuriyet altını alış fiyatı 41.382 TL, satış fiyatı 42.004 TL ile dikkat çekiciydi. Bu veriler, yatırımcıların altın pazarındaki hareketlerini belirliyor.

Gremse altın fiyatları yükseldi. Alış fiyatı 100.160 TL, satış fiyatı 101.983 TL olarak belirlendi. Ata altın, alış fiyatı 41.786 TL, satış fiyatı ise 42.070 TL seviyelerinde işlem gördü. Ziynet altını da unutmamak gerek. Alış fiyatı 39.630,96 TL, satış fiyatı 40.379,17 TL ile yatırımcılara sunuluyor.

Bilezik fiyatlarında önemli bir artış gözlemlendi. 14 ayar bilezik gramı 3.445,61 TL alış, 4.589,88 TL satış fiyatıyla işlem gördü. 18 ayar bilezik gramı 4.364,34 TL alış, 5.000 TL satış fiyatı üzerinden işlem gördü. 22 ayar bilezik gram fiyatı da 5.694,62 TL alış, 5.957,52 TL satış fiyatı ile dikkat çekti. Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, yatırımcıların dikkatli bir şekilde takip ettiği bir durum.

Serbest piyasada 0.995 has altın fiyatları da kaydedildi. Alış fiyatı 6.161,376 TL, satış fiyatı ise 6.162,158 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, altının değerinin yeniden inşası üzerinde etkili. Yıl sonuna yaklaşırken, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların kararlarını etkilemeye devam edecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI BORSA | İşte Borsada son durumCANLI BORSA | İşte Borsada son durum
BİM'den 'banka' hamlesi! BDDK'ya başvuracaklarBİM'den 'banka' hamlesi! BDDK'ya başvuracaklar

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.189,84
6.190,62
% -0.04
10:15
Ons Altın / TL
192.394,06
192.481,11
% -0.09
10:30
Ons Altın / USD
4.490,75
4.491,22
% -0.15
10:30
Çeyrek Altın
9.903,74
10.121,66
% -0.04
10:15
Yarım Altın
19.745,57
20.243,33
% -0.04
10:15
Ziynet Altın
39.614,94
40.362,84
% -0.04
10:15
Cumhuriyet Altını
41.382,00
42.004,00
% 2.36
17:11
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü sosyal medyayı salladı

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü sosyal medyayı salladı

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 asgari ücret zammı belli oldu

2026 asgari ücret zammı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.