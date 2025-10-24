Bugün çeyrek altın kaç TL? 24 Ekim Cuma 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

24 Ekim 2025 tarihindeki altın fiyatları, yatırımcılar için dikkatle izlenmeli. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatları, uluslararası piyasalarda 4.092,52 Dolar. Bu değer, altın talebinin ve küresel ekonomik koşulların bir yansıması. Önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Türkiye'deki altın fiyatları da dikkat çekici. Gram altın alış fiyatı 5.531,728 TL, satış fiyatı ise 5.532,445 TL. Bireysel yatırımcılar, gram altını en çok tercih edenler arasında. Piyasalardaki hareketliliği en hızlı yansıtan değerlerden biri.

Büyük yatırımcılar için ons altın işlemleri kayda değer. Ons altın alış fiyatı 172.040,66 TL, satış fiyatı ise 172.080,11 TL. Bu fiyatlar, uluslararası piyasalardaki oluşumları yansıtıyor. Altın alış ve satış fiyatları arasındaki marj, döviz kurlarına bağlı dalgalanıyor.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 8.850,76 TL, satışta ise 9.045,55 TL. Yarım altın için alış fiyatı 17.646,21 TL. Satış fiyatı 18.091,10 TL olarak belirlenmiş. Cumhuriyet altını, alışta 39.157 TL, satışta ise 39.749 TL. Bu veriler, altın gibi kıymetli metallerin ekonomik durumu gösteriyor.

Bilezik altın fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gramı, alışta 3.198,53 TL, satışta ise 4.317,33 TL. 18 ayar bilezik gramı ise alışta 4.081,69 TL, satışta 4.697 TL değerinde. 22 ayar bilezik gramı fiyatları, alışta 5.293,11 TL, satışta 5.559,18 TL.

Serbest piyasada 0.995 ayar has altın fiyatı, alışta 5.504,069 TL, satışta 5.504,783 TL olarak gerçekleşmiş. Bu rakamlar, dövizdeki dalgalanmalara ve ekonomik gelişmelere bağlı değişken. Altın talebinin seyrine göre de değişiklik gösterebilir.

Altın fiyatlarındaki güncel veriler, yatırımcılar ve ekonomistlerin dikkatle izlediği bir tablo sunuyor. Global ekonomik koşullar ve ülke içi gelişmeler bu fiyatları etkileyebilir. Bu nedenle, gelişmeler merakla bekleniyor.