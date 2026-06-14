FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Gizli hazine' için mesai başladı: 'Gelip topluyoruz'

Genellikle yüksek kesimlerde ve ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen, halk arasında "Kaldirik", "Kalındirek" ve "Hodan" isimleriyle bilinen şifalı ot, Sakarya’nın Hendek ilçesinde toplanmaya başlandı. Özellikle balgam söktürücü özelliğiyle bilinen bitki, yöresel mutfağın da vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

'Gizli hazine' için mesai başladı: 'Gelip topluyoruz'

Ormanların gizli hazinesi: Kaldirik otu toplama mesaisi başladı! Lila renkli çiçekleriyle dikkat çeken ve baharın habercisi olarak görülen kaldirik otu, yöre halkı tarafından hem sağlık açısından hem de mutfakta kullanımı sebebiyle ilgi görüyor. Özellikle sigara kullanan kişilerde balgam söktürücü etkisiyle bilinen bitkinin, boğaz ve bademcik rahatsızlıklarına karşı da faydalı olduğu ifade ediliyor.

Gizli hazine için mesai başladı: Gelip topluyoruz 1

Yabani olarak yetişen ve herhangi bir tarımsal üretim gerektirmeyen kaldirik otu, metabolizmaya olan olumlu etkileriyle de öne çıkıyor.

Gizli hazine için mesai başladı: Gelip topluyoruz 2

Mahalle sakinleri tarafından toplanan bitki, kavurma, kızartma ve çeşitli yöresel yemeklerde kullanılarak sofralara taşınıyor.

Gizli hazine için mesai başladı: Gelip topluyoruz 3

Doğal yapısı ve kendine has aromasıyla bölgenin önemli yöresel lezzetlerinden biri olan kaldirik otu, her yıl olduğu gibi bu yıl da hem sağlık arayanların hem de yöresel tatları tercih edenlerin ilgisini çekiyor.

Gizli hazine için mesai başladı: Gelip topluyoruz 4

"BİRÇOK SAĞLIK SORUNUNA İYİ GELDİĞİ SÖYLENİYOR"

Yabani otun yemek cinslerinden söz eden Mukkades Özer, "Kaldirik toplayıp turşusunu, mısır unuyla karıştırarak tava yemeğini yapıyoruz. Bazı yöreler kavurup yumurta kırıp o şekilde tüketebiliyor. Birçok sağlık sorununa iyi geldiği söyleniyor ve bağırsak çalıştırıcı bir bitki. Burası yüksek rakım, çamlık ve daha yüksek alt rakımlı yerlerde bulunanlardan daha lezzetli oluyor biz de o yüzden buralardan gelip topluyoruz" dedi.

Gizli hazine için mesai başladı: Gelip topluyoruz 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli ve memurun Temmuz zammı için yeni ipucu: Tahmin değiştiEmekli ve memurun Temmuz zammı için yeni ipucu: Tahmin değişti
Altın, konut ve otomobili de etkiledi: 'Geçilirse yönelecekler'Altın, konut ve otomobili de etkiledi: 'Geçilirse yönelecekler'

Anahtar Kelimeler:
Sakarya Hendek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Bir kurultay çıkışı da İnce'den: "CHP'yi kaostan ancak bu kurtarır"

Bir kurultay çıkışı da İnce'den: "CHP'yi kaostan ancak bu kurtarır"

(Özet) Katar - İsviçre Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Katar - İsviçre Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Boşanma sonrası cinsel hayatını anlattı! Tek gecelik ilişki itirafı

Boşanma sonrası cinsel hayatını anlattı! Tek gecelik ilişki itirafı

BİM'e DJI Drone geliyor! 19 Haziran 2026 BİM kataloğu

BİM'e DJI Drone geliyor! 19 Haziran 2026 BİM kataloğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını Pazartesi günü hizmete açacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Havalimanı ve bağlantı yollarını Pazartesi günü hizmete açacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.