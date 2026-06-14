Emekli ve memurun Temmuz zammı için yeni ipucu: Tahmin değişti

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, memur ve memur emeklisi Temmuz ayında açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisine kilitlendi. Milyonların merakla beklediği verinin açıklanmasıyla Temmuz zammı da ortaya çıkacak. Son olarak Merkez Bankası'nın yayımladığı haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yeni bir tahmin dikkat çekti.

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,52 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,36'ya indi.

Enflasyon Ocak'ta yüzde 4.84, Şubat'ta yüzde 2.96, Mart'ta yüzde 1.94, Nisan'da yüzde 4.18, Mayıs'ta yüzde 1.71 olarak açıklanmıştı.

Haziran'da yüzde 1,36 beklentisine göre memur ve emeklinin tahmini zam hesabı da belli oldu.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında zam oranı 18,19, memur ve memur emeklilerinin ise Temmuz zam oranı 13,93 seviyesine gelebilir.

TÜİK, haziran enflasyonunu 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklayacak ve TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisiyle memur ve emeklinin zam oranı kesinleşecek.