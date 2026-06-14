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Emekli ve memurun Temmuz zammı için yeni ipucu: Tahmin değişti

Emekli, memur ve memur emeklisi Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zamma kilitlenmişken milyonların zam hesabı için yeni bir ipucu geldi. İşte TCMB'nin yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki haziran enflasyon beklentisine göre yeni zam hesabı...

Emekli ve memurun Temmuz zammı için yeni ipucu: Tahmin değişti
Hande Dağ

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, memur ve memur emeklisi Temmuz ayında açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisine kilitlendi. Milyonların merakla beklediği verinin açıklanmasıyla Temmuz zammı da ortaya çıkacak. Son olarak Merkez Bankası'nın yayımladığı haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yeni bir tahmin dikkat çekti.

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Emekli ve memurun Temmuz zammı için yeni ipucu: Tahmin değişti 1

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,52 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,36'ya indi.

Emekli ve memurun Temmuz zammı için yeni ipucu: Tahmin değişti 2

Enflasyon Ocak'ta yüzde 4.84, Şubat'ta yüzde 2.96, Mart'ta yüzde 1.94, Nisan'da yüzde 4.18, Mayıs'ta yüzde 1.71 olarak açıklanmıştı.

Haziran'da yüzde 1,36 beklentisine göre memur ve emeklinin tahmini zam hesabı da belli oldu.

Emekli ve memurun Temmuz zammı için yeni ipucu: Tahmin değişti 3

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında zam oranı 18,19, memur ve memur emeklilerinin ise Temmuz zam oranı 13,93 seviyesine gelebilir.

Emekli ve memurun Temmuz zammı için yeni ipucu: Tahmin değişti 4

TÜİK, haziran enflasyonunu 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklayacak ve TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisiyle memur ve emeklinin zam oranı kesinleşecek.

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