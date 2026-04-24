Bugün çeyrek altın kaç TL? 24 Nisan Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 24 Nisan 2026 itibarıyla yatırımcıların merakla takip ettiği bir konu haline geldi. Saat 10:00'da ons altın fiyatı 4.672,94 dolar seviyesinde bulunuyor. Türkiye'de gram altın 6.766,578 TL alış ve 6.767,389 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Çeyrek altının fiyatı ise 10.826,52 TL alış ve 11.064,68 TL satış olarak belirlendi. Yerel piyasalardaki talep ve döviz dalgalanmaları, bu fiyatları etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Altın fiyatları, 24 Nisan 2026 itibarıyla yatırımcıların yakın takibinde. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.672,94 dolar. Bu fiyat, uluslararası piyasalarda altın talebinin artmasıyla paralellik gösteriyor. Global ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler, yatırımcıların altına yönelmesine neden oluyor.

Türkiye’de en çok işlem gören yatırım araçlarından biri olan gram altın, ilgi çekiyor. Güncel verilere göre gram altın alış fiyatı 6.766,578 TL, satış fiyatı ise 6.767,389 TL. Yerel piyasalardaki altın talebi ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, bu fiyatları etkiliyor. Küçük yatırımcılar için gram altın, önemli bir yatırım aracı.

Çeyrek altın, Türkiye'deki özel günlerde hediye olarak tercih ediliyor. Saat 10:00 itibarıyla çeyrek altının alış fiyatı 10.826,52 TL, satış fiyatı ise 11.064,68 TL. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla çeyrek altına olan talebin artması bekleniyor. Bu durum, fiyatlarda yükselmeye yol açabilir.

Yarım altın ve Cumhuriyet altını da piyasada işlem gören önemli altın türleri. Yarım altının alış fiyatı 21.585,38 TL, satış fiyatı ise 22.129,36 TL. Cumhuriyet altını ise alış fiyatı 45.356 TL, satış fiyatı 46.038 TL. Bu tür altınlar, uzun vadeli yatırımcılar için cazip seçenekler sunuyor.

Zincir altın ve bilezik gibi işlenmiş altın ürünleri de önemli. Gremse altının alış fiyatı 109.294 TL, satış fiyatı ise 111.247 TL. 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.688,05 TL alış, 4.907,19 TL satış. 18 ayar bilezik ise 4.715,37 TL alış fiyatına, 5.450 TL satış fiyatına sahip. Altın bilezikler, hem yatırım hem de hediye alternatifi olarak değerini koruyor.

Son olarak, 22 ayar bilezik gram fiyatı 6.137,32 TL alış, 6.421,28 TL satış olarak belirlenmiş. Tüm bu fiyatlar, altın yatırımcılarının takibinde olan önemli verilerdir. Yerel piyasalardaki dalgalanmalar ve küresel ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarını etkiliyor. Yatırımcıların, dinamikleri dikkate alarak altın alım-satım kararlarını vermeleri önemlidir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.771,60
6.772,51
% -0.1
10:09
Ons Altın / TL
210.764,50
210.849,97
% -0.01
10:24
Ons Altın / USD
4.681,71
4.682,35
% -0.24
10:24
Çeyrek Altın
10.834,56
11.073,05
% -0.1
10:09
Yarım Altın
21.601,40
22.146,11
% -0.1
10:09
Ziynet Altın
43.338,23
44.156,77
% -0.1
10:09
Cumhuriyet Altını
45.356,00
46.038,00
% -0.54
15:59
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

