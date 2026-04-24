Bugün çeyrek altın kaç TL? 24 Nisan Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 24 Nisan 2026 itibarıyla yatırımcıların yakın takibinde. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.672,94 dolar. Bu fiyat, uluslararası piyasalarda altın talebinin artmasıyla paralellik gösteriyor. Global ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler, yatırımcıların altına yönelmesine neden oluyor.

Türkiye’de en çok işlem gören yatırım araçlarından biri olan gram altın, ilgi çekiyor. Güncel verilere göre gram altın alış fiyatı 6.766,578 TL, satış fiyatı ise 6.767,389 TL. Yerel piyasalardaki altın talebi ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, bu fiyatları etkiliyor. Küçük yatırımcılar için gram altın, önemli bir yatırım aracı.

Çeyrek altın, Türkiye'deki özel günlerde hediye olarak tercih ediliyor. Saat 10:00 itibarıyla çeyrek altının alış fiyatı 10.826,52 TL, satış fiyatı ise 11.064,68 TL. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla çeyrek altına olan talebin artması bekleniyor. Bu durum, fiyatlarda yükselmeye yol açabilir.

Yarım altın ve Cumhuriyet altını da piyasada işlem gören önemli altın türleri. Yarım altının alış fiyatı 21.585,38 TL, satış fiyatı ise 22.129,36 TL. Cumhuriyet altını ise alış fiyatı 45.356 TL, satış fiyatı 46.038 TL. Bu tür altınlar, uzun vadeli yatırımcılar için cazip seçenekler sunuyor.

Zincir altın ve bilezik gibi işlenmiş altın ürünleri de önemli. Gremse altının alış fiyatı 109.294 TL, satış fiyatı ise 111.247 TL. 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.688,05 TL alış, 4.907,19 TL satış. 18 ayar bilezik ise 4.715,37 TL alış fiyatına, 5.450 TL satış fiyatına sahip. Altın bilezikler, hem yatırım hem de hediye alternatifi olarak değerini koruyor.

Son olarak, 22 ayar bilezik gram fiyatı 6.137,32 TL alış, 6.421,28 TL satış olarak belirlenmiş. Tüm bu fiyatlar, altın yatırımcılarının takibinde olan önemli verilerdir. Yerel piyasalardaki dalgalanmalar ve küresel ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarını etkiliyor. Yatırımcıların, dinamikleri dikkate alarak altın alım-satım kararlarını vermeleri önemlidir.