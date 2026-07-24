Bugün çeyrek altın kaç TL? 24 Temmuz Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

24 Temmuz 2026 itibarıyla saat 10:00’da güncel altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir gösterge. Uluslararası piyasalarda altın, ons bazında 4.035,35 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman arayışlarını sürdürdüğünü göstermektedir.

Türkiye piyasasında gram altın fiyatları 6.142,798 TL’den işlem görmekte. Satış fiyatı ise 6.143,772 TL olarak belirlenmiştir. Gram altın, yerel yatırımcılar için önemli bir yatırım aracı. Ancak döviz kurlarındaki dalgalanmalar enflasyonist baskılar, fiyatları etkilemeye devam etmektedir.

Çeyrek altın alış fiyatı 9.828,48 TL, satış fiyatı ise 10.045,07 TL olarak belirlenmiştir. Geleneksel yatırım yöntemlerini tercih edenler, bu fiyatları dikkate alarak yatırım kararı veriyor. Yarım altın alış fiyatı 19.595,53 TL, satış fiyatı ise 20.090,13 TL seviyesindedir. Cumhuriyet altını ise alış fiyatı 40.841 TL, satış fiyatı 41.448 TL'dir. Bu bilgiler, yatırımcıların güvenli liman arayışlarını aydınlatmaktadır.

Gremse altın alış fiyatı 99.052 TL, satış fiyatı ise 99.726 TL olarak işlem görmekte. Ata altın da benzer fiyatlarla yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Alış fiyatı 40.599 TL, satış fiyatı 41.014 TL seviyesindedir. Ziynet altının alış fiyatı 39.313,91 TL, satış fiyatı ise 40.057,39 TL’dir. Bu rakamlar, düğünlerde ve özel günlerde hediye edilen altının piyasa durumunu yansıtmaktadır.

Bilezik fiyatları da dikkat çekmektedir. 14 Ayar bilezik gramı 3.334,02 TL’den satılmakta. Satış fiyatı ise 4.491,95 TL’dir. 18 Ayar bilezik gramı için alış 4.217,08 TL, satış ise 4.930 TL’dir. 22 Ayar bilezik gramı için alış fiyatı 5.562,03 TL, satış fiyatı ise 5.752,98 TL seviyelerindedir. Bu veriler, altının önemli bir mücevher malzemesi olduğunu göstermektedir.

Serbest piyasada 0.995 saf altın fiyatları ise alış 6.112,084 TL, satış 6.113,053 TL olarak kaydedilmiştir. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar piyasalardaki değişkenliklerle ilişkilidir. Yatırımcılar, altın alım satımında dikkatli olmalıdır. Özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde, altına olan ilgi devam edecektir.