Çekmecelerde servet yatıyor: İçinde neler var neler

Eski cep telefonu, tablet, bilgisayar ve artık kullanılmayan ama evin bir köşesinde duran elektronik atıkların dünya genelinin değeri 62 milyar dolara ulaştı. Yani çekmecelerde bir servet yatıyor aslında. Çünkü o cihazların içinde altın, bakır ve alüminyum var. Peki, o metaller nasıl değerlendirilebilir? İşte ayrıntılar...

İÇİNDE ALTIN, BAKIR VE ALÜMİNYUM...

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; öylece duran o eski elektronik eşyaların atık merkezlerinde değerlendirilebileceği belirtildi. Eski telefonlar, kullanılmayan bilgisayarlar ya da tabletler... Dünya genelinde dönüştürülmeyen elektronik atıkların değerinin 62 milyar dolara ulaştığı kaydedildi. Çünkü çekmecelerdeki o cihazların içinde altın, bakır ve alüminyum olduğu vurgulandı.

AĞIRLIĞININ 82 MİLYON TONA ULAŞMASI BEKLENİYOR

2030'lu yıllarda atıkların ağırlığının ise 82 milyon tona ulaşmasının beklendiği aktarıldı. Peki, evlerdeki bu atıklar nasıl değerlendirilebilir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na veya bağlı bulunulan belediyeye başvurarak elektronik atık toplama merkezleri hakkında bilgi alınabileceği, ürünlerin bu merkezlere teslim edilebileceği belirtildi.

'ÇÖPE ATMAYIN' UYARISI

Öte yandan bazı özel şirketlerin de olduğu aktarılırken bu atıkları karşılığında bir miktar ücret ödedikleri kaydedildi. Bir diğer adresin de teknoloji marketleri olduğu aktarıldı. Buna göre; 400 m² ve üzeri mağazalarda dış boyutu 25 cm'den küçük olan elektronik cihazların ücretsiz olarak bırakılabildiği kaydedildi.

Bu seçenekler varken eski elektrik eşyaları çöpe atmamak gerektiğini belirtilirken içinde değerli madenlerin yanı sıra kurşun ve civa gibi doğa için zararlı metaller olduğu vurgulandı.