40 bin TL veriyorlar ama kapılarının önünden bile geçen yok

Başta sanayi olmak üzere emeğin yoğun olduğu birçok meslek dalında usta açığı büyürken bazı işletmeler geleceğin elemanını bulmakta oldukça zorlanıyor. İyi bir usta yetiştirebilmek için çıraklara asgari ücretin üzerinde maaş teklif etmeye başlandı ancak yine de çırak bulamıyorlar.

40 BİN TL MAAŞLA ÇIRAK ARIYORLAR

Kanal D Haber'de yer alan haberde konuşan bir sanayi yetkilisi "Arkadaşlara biraz daha zor geliyor, yağlı, paslı, kirli geliyor" dedi. 40 bin TL maaşla çırak aradıkları ama kapılarının önünden geçenin bile olmadığı belirtildi.

"İLANLARIMIZ DA VAR AMA GELEN YOK"

Bir başka yetkili "Hala gelen yok. İlanlarımız da var ama gelen yok" ifadelerini kullandı.

Burası 4. Levent Otosanayi Sitesi'ndeki tablo ortaya kondu.

İşin ağır, çalışma süresinin de uzun olduğu belirtilirken önceki duruma vurgu yapıldı. Eskiden sanayi sitelerinde dükkanların kapısına çırak aranıyor ilan yapıştırılıp gelip soranların olduğu, hatta gençlerin meslek öğrenmesi için bırakıldığı belirtilirken artık kimsenin uğramaz olduğu aktarıldı. Bu yüzden de ilanların internete verildiği ve oradan çırak arandığı kaydedildi.

"İLANLARA BAKAN BİLE YOK"

Bir yetkili "Çırak alanıyor diye ilanlarımızı da verdik. Haftalık 10 bin TL'den aşağı para vermiyoruz. İlanlara bakan bile yok" şeklinde konuştu. Bir başkası ise "Son çırağımıza haftalık 7,5 veriyorduk. 3-4 günden beri o da yok" dedi.

"BİZDEN SONRA BİR NESİL DAHA BELKİ ÇIKABİLİR"

Çırak gelmediği için kalfanın da ustanın da yetişmediği vurgulandı. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda işin ehlini bulmanın oldukça zorlaşacağı işaret edildi.

Sanayideki yetkililer "Bu işlerin sonuna geldik. Usta da çıkmıyor. Kimse gelmiyor. Meslek ölüyor" ifadelerini kullandı. Ustalar "Bizden sonra bir nesil daha belki çıkabilir. Sonrası artık Allah kerim" şeklinde konuştu.