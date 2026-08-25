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Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Ağustos Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları 25 Ağustos 2026 itibarıyla dalgalanma göstermeye devam ediyor. Özellikle ons altın, dolardaki değişimlerle birlikte 4.638,31 Dolar seviyelerinde işlem görülüyor. Gram altın alış fiyatı 7.183,41 TL, çeyrek altın 11.493,46 TL seviyelerinden satılmakta. Uzun vadeli yatırımcılar için Cumhuriyet altının fiyatı 47.664 TL olarak belirlenmiş. Piyasa koşulları, altın yatırımcılarının dikkatini odaklıyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Ağustos Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatlarında Güncel Durum

25 Ağustos 2026 sabahı saat 10:00 itibarıyla altın fiyatlarında hareketlilik gözlemleniyor. Özellikle ons altın fiyatları dolardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Bu durum, yatırımcıların dikkatini yoğunlaştırıyor. Bugün itibarıyla ons altın fiyatı 4.638,31 Dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın, yatırımcıların tercih ettiği araçlardan biri olmaya devam ediyor. Gram altının alış fiyatı 7.183,41 TL, satış fiyatı ise 7.184,26 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatlar, gram altın talep eden yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturuyor.

Çeyrek altın fiyatları da dalgalanma sergiliyor. Çeyrek altının alış fiyatı 11.493,46 TL, satış fiyatı ise 11.746,27 TL olarak belirlenmiş. Yarım altın ise alış fiyatı 22.915,08 TL, satış fiyatı 23.492,54 TL seviyelerinde işlem görmekte. Bu durum, yatırımcılar için cazip bir alternatif sunuyor.

Cumhuriyet altını fiyatları da merakla takip ediliyor. Bugünkü verilere göre Cumhuriyet altının alış fiyatı 47.664 TL, satış fiyatı ise 48.380 TL olarak kaydedildi. Uzun vadeli yatırımcılar için Cumhuriyet altını önemli bir seçenek oluşturmakta.

Gremse altın alım satım işlemleri açısından dikkat çekiyor. Gremse altın satış fiyatı 116.255 TL, alış fiyatı ise 114.823 TL olarak belirlenmiş durumda. Ata altını da güncel verilere göre alış fiyatı 46.999 TL, satış fiyatı ise 47.519 TL ile yatırımcıların beğenisine sunulmakta.

Ziynet altın fiyatları ise hediyelik eşyaların gözdesi olmaya devam ediyor. Alış fiyatı 45.973,84 TL, satış fiyatı ise 46.841,39 TL seviyelerinde işlem görmekte.

Bilezik fiyatları da piyasalarda dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gramı, alış fiyatı 3.903,85 TL, satış fiyatı 5.156,79 TL olarak belirlenmiş. 18 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 4.898,28 TL, satış fiyatı ise 5.735 TL olarak kaydedilmiştir. 22 ayar bilezik gramının alış fiyatı ise 6.488 TL, satış fiyatı 6.714,44 TL seviyelerinde bulunuyor.

Serbest piyasada 0.995 ayar has altın fiyatları da yatırımcılar için önemli bir kriter. Alış fiyatı 7.147,49 TL, satış fiyatı 7.148,34 TL olarak belirlenmiş durumda.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Ağustos Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.175,87
7.176,76
% -0.19
10:07
Ons Altın / TL
223.210,47
223.293,22
% -0.17
10:22
Ons Altın / USD
4.641,27
4.641,83
% -0.22
10:22
Çeyrek Altın
11.481,39
11.734,01
% -0.19
10:07
Yarım Altın
22.891,01
23.468,01
% -0.19
10:07
Ziynet Altın
45.925,54
46.792,49
% -0.19
10:07
Cumhuriyet Altını
47.664,00
48.380,00
% 1.96
17:02
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Altın güncel altın fiyatları
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