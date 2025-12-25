FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 25 Aralık Perşembe 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

25 Aralık 2025'te altın fiyatları, uluslararası gelişmeler ve yerel piyasa dinamiklerine bağlı olarak önemli dalgalanmalar gösterdi. Ons altın 4,479.31 dolar seviyesinde işlem gördü. Gram altın 6,166.412 TL alış ve 6,167.335 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekti. Çeyrek altın ise 9,866.26 TL alış fiyatı ile popülerliğini koruyor. Yatırımcılar, bu fiyatlar üzerinden stratejilerini belirlerken, altın güvenli liman arayanlar için vazgeçilmez bir seçenek olmaya devam ediyor.

Cansu Akalp

Altın fiyatları, 2025 yılında güçlü dalgalanmalar yaşıyor. 25 Aralık 2025 tarihinde saat 10:00'da, yatırımcıların ilgisini yeniden çekmeyi başardı. Gün boyu işlem gören altın fiyatları, yurtiçi ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak değişti.

Bu tarihte, ons altın fiyatı 4,479.31 dolardı. Dolar bazındaki fiyatlar, uluslararası ticaretle ekonomik istikrar arasında doğrudan bir ilişki yaratıyor. Doların değeri, ons altın fiyatlarının yönünü belirlemede önemli bir rol oynuyor.

Yerel piyasalarda gram altın fiyatları, 6,166.412 TL alış ve 6,167.335 TL satış olarak belirlendi. Gram altın, yatırımcılar için önemli bir araç olmaya devam ediyor. Fiyatlar, piyasa talep ve arzının etkisiyle sürekli değişkenlik gösteriyor.

Çeyrek altın fiyatları, 9,866.26 TL alış ve 10,083.59 TL satış seviyesinde işlem gördü. Türkiye'de çeyrek altın, özellikle düğün ve hediyelik eşya alışverişlerinde yaygın olarak kullanılıyor. Bu nedenle fiyatlar daha fazla ilgi görüyor. Yarım altın ise 19,670.85 TL alış ve 20,167.19 TL satış fiyatlarıyla piyasada yer aldı.

Cumhuriyet altını, alıcı ve satıcılar arasında popülaritesini koruyan bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Bu ürünün alış fiyatı 41,512 TL, satış fiyatı ise 42,141 TL olarak belirlendi. Gremse altın 99,832 TL alış, 101,712 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Bu durum, yatırımcıların altın birikimine yöneliminin arttığını gösteriyor.

Ata altın, 41,649 TL alış ve 41,959 TL satış fiyatıyla dikkat çekiyor. Ziynet altının alış fiyatı 39,465.04 TL, satış fiyatı ise 40,211.02 TL seviyelerine ulaştı.

Bilezik pazarında, 14 ayar bilezik gramı 3,434.10 TL alış, 4,579.02 TL satış fiyatı ile işlem gördü. 18 ayar bilezik gramı, 4,365.11 TL alış ve 5,000 TL satış fiyatlarıyla alıcı buldu. 22 ayar bilezik gramı ise 5,675.92 TL alış ve 5,941.65 TL satış fiyatlarında işlem gördü. Bu fiyatlar, altının takı olarak kullanımına yönelik talep ve modanın etkisini yansıtıyor.

25 Aralık 2025 tarihi itibarıyla, altın fiyatları uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve yerel ekonomik faktörlerle dalgalı bir seyir izliyor. Yatırımcılar, bu fiyatlar üzerinden değerlendirerek stratejilerini belirleyecek. Altın, güvenli liman arayanların gözdesi olmaya devam ediyor.

En Çok Aranan Haberler

