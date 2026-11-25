Altın fiyatları bugün gram bazında 5.726 TL seviyesinde işlem görmekte, bu da günlük %0,98’lik bir gerileme anlamına geliyor. Bununla birlikte, ons altın 3.515 $ seviyesinde seyrediyor. Dolar/TL kuru ise 50,68 olarak güncel veriler arasında yer almakta. Piyasalardaki bu düşüş, gram altında hem günlük hem de haftalık geri çekilme yaşandığını göstermekte.

100.000 TL’lik bir yatırımla gram altın alımına yöneldiğinizde 17 adet gram altın edinmek mümkün, bu durumda geriye 2.650 TL kalıyor. Çeyrek altın içinse, 100.000 TL ile 10 adet alınabilir ve bu durumda da 6.372 TL’lik bir miktar geride kalmakta. Haftalık değişim açısından gram altın, 7 gün önce 6.237 TL seviyesindeyken son kapanışta 5.740 TL’ye gerileyerek toplamda 496 TL azalmış durumda. Bu da %7,96’lık bir haftalık düşüş göstergesi sunuyor.

25 Kasım 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 5.726 TL 5.726 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 9.161 TL 9.363 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 18.265 TL 18.726 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 40.602 TL 41.215 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.242 TL 4.405 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.116 TL 4.825 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.515 $ 3.516 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.119 TL 6.125 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 9.790 TL 10.014 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 19.519 TL 20.029 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 40.602 TL 41.215 TL





Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 5.569 TL, direnç seviyesi ise 6.074 TL olarak belirlenmiş durumda. Ons altın için destek 3.415 dolar, direnç 3.739 dolar seviyelerinde izleniyor. Piyasalardaki dalgalanmalara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular