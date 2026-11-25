Altın fiyatları bugün gram bazında 5.726 TL seviyesinde işlem görmekte, bu da günlük %0,98’lik bir gerileme anlamına geliyor. Bununla birlikte, ons altın 3.515 $ seviyesinde seyrediyor. Dolar/TL kuru ise 50,68 olarak güncel veriler arasında yer almakta. Piyasalardaki bu düşüş, gram altında hem günlük hem de haftalık geri çekilme yaşandığını göstermekte.
100.000 TL’lik bir yatırımla gram altın alımına yöneldiğinizde 17 adet gram altın edinmek mümkün, bu durumda geriye 2.650 TL kalıyor. Çeyrek altın içinse, 100.000 TL ile 10 adet alınabilir ve bu durumda da 6.372 TL’lik bir miktar geride kalmakta. Haftalık değişim açısından gram altın, 7 gün önce 6.237 TL seviyesindeyken son kapanışta 5.740 TL’ye gerileyerek toplamda 496 TL azalmış durumda. Bu da %7,96’lık bir haftalık düşüş göstergesi sunuyor.
25 Kasım 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|5.726 TL
|5.726 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|9.161 TL
|9.363 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|18.265 TL
|18.726 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|40.602 TL
|41.215 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.242 TL
|4.405 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.116 TL
|4.825 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|3.515 $
|3.516 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.119 TL
|6.125 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|9.790 TL
|10.014 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|19.519 TL
|20.029 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|40.602 TL
|41.215 TL
Gram altın için destek seviyesi 5.569 TL, direnç seviyesi ise 6.074 TL olarak belirlenmiş durumda. Ons altın için destek 3.415 dolar, direnç 3.739 dolar seviyelerinde izleniyor. Piyasalardaki dalgalanmalara dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.119 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 611.868 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 9.363 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.516 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.