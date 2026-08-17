Günde 3-4 ton satılıyor! Kilosu 60 liraya kadar alıcı buluyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahallesi’nde yayla ikliminde yetiştirilen taze börülce, Ege Bölgesi’nin çeşitli illerinden gelen toptancı ve manavların ilgisini çekiyor. Haftanın belirli günlerinde toptan satışa sunulan börülcenin kilogramı 50-60 liradan alıcı bulurken, mahallede günlük satış miktarı 3-4 tona ulaşıyor.

GELENEKSEL YÖNTEMLERLE ÜRETİLİYOR

Kızılçukur Mahallesi’nde yetiştirilen börülcenin yayla havasını sevdiğini belirten çiftçi Hüseyin Memiş, üretimin uzun yıllardır geleneksel yöntemlerle devam ettiğini ifade etti.

Memiş, "Yıllardır bu börülcenin tohumlarını alarak her yıl ekimini yapıyoruz. Haftanın belli günlerinde börülce almak için çeşitli illerden manavlar mahallemize geliyor. Ürünlerimizi toptan olarak satıyoruz. Mahallemizde günlük ortalama 3-4 ton satış oluyor" dedi.

KİLOGRAMI 50-60 LİRADAN SATILIYOR

Taze börülcenin kilogramını toptan olarak 50-60 lira arasında sattıklarını belirten Memiş, farklı illerden mahalleye gelen manavların ürünleri satın alarak tüketicilere ulaştırdığını kaydetti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır