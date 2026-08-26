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Bugün çeyrek altın kaç TL? 26 Ağustos Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

26 Ağustos 2026 tarihinde altın fiyatları, yatırımcılar için kritik bir döneme işaret ediyor. Güncel verilere göre ons altın fiyatı 4.634,02 dolardan işlem görmekte. Gram altın alış fiyatı ise 7.166,757 TL olarak belirlenmiştir. Çeyrek altın 11.466,81 TL'ye satılmakta. Piyasalardaki bu dalgalanmalar, dikkatli alım-satım stratejileri gerektiriyor. Altın fiyatları yatırımcıların yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 26 Ağustos Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları 26 Ağustos 2026: Günlük Değerlendirme

26 Ağustos 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir gösterge olmuştur. Güncel veriler, altın alım-satımı yapmayı planlayanlar için referans oluşturmaktadır.

Ons altın fiyatı, dolar üzerinden 4.634,02 seviyesinde işlem görmektedir. Bu veri, uluslararası piyasalardaki durumu yansıtmaktadır. Ons altının güçlü bir talep gördüğü ve yatırımcıların dikkatini çektiği gözlemlenmektedir.

Altın fiyatlarına TL cinsinden baktığımızda, gram altın alış fiyatı 7166,757 TL'ye ulaşmıştır. Satış fiyatı ise 7167,732 TL'dir. Bu fiyatlar arasındaki dar aralık, yatırımcıları dikkatli olmaya yöneltmektedir.

Çeyrek altın fiyatları da dikkat çekmektedir. Alış fiyatı 11.466,81 TL, satış fiyatı 11.719,24 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın da göz önünde bulundurulması gereken bir değerdir. Alış fiyatı 22.861,95 TL, satış fiyatı ise 23.438,48 TL'dir. Cumhuriyet altını fiyatları ise alışta 47.074 TL, satışta 47.790 TL seviyelerindedir.

Diğer altın türleri arasında gremse altın dikkat çekmektedir. Gremse altın alış fiyatı 114.525 TL, satış fiyatı ise 115.993 TL'dir. Ata altın fiyatları, alışta 46.877 TL, satışta 47.412 TL olarak işlem görmektedir. Ziynet altın ise alış fiyatı 45.867,24 TL, satış fiyatı 46.733,61 TL'den satılmaktadır.

Bilezik fiyatları dikkat çekmektedir. 14 ayar bilezik gramı, alışta 3.893,61 TL, satışta 5.146,44 TL'ye işlem bulmaktadır. 18 ayar bilezik gramı ise 4.888,66 TL alış, 5.720 TL satış fiyatına sahiptir. 22 ayar bilezik gramı 6.471,37 TL alış ve 6.699,46 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir.

Serbest piyasada 0.995 ayar has altının alış fiyatı 7.130,923 TL, satış fiyatı 7.131,893 TL olarak belirlenmiştir. Altın fiyatları, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, dikkatli bir alım-satım gerektirmektedir. Özellikle gram ve çeyrek altın fiyatları, dikkate alınmalıdır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 26 Ağustos Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.166,28
7.167,22
% -0.5
10:35
Ons Altın / TL
222.813,22
222.857,32
% -0.53
10:50
Ons Altın / USD
4.630,78
4.631,35
% -0.59
10:50
Çeyrek Altın
11.466,04
11.718,41
% -0.5
10:35
Yarım Altın
22.861,46
23.437,93
% -0.49
10:35
Ziynet Altın
45.866,26
46.732,50
% -0.49
10:35
Cumhuriyet Altını
47.074,00
47.790,00
% -1.22
17:03
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Altın güncel altın fiyatları
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