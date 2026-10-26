Bugün çeyrek altın kaç TL? 26 Ekim Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel gram altın fiyatı 6.410 TL seviyelerinde işlem görüyor. Son günlerde gözlemlenen günlük sınırlı yükseliş, haftalık geri çekilme ile dengeleniyor. Bugün için ons altın fiyatı 4.006 $, dolar/TL kuru ise 49,76 TL düzeyinde. Bu piyasa verileri, altın yatırımcıları için dikkat çekici bir çerçeve sunuyor.

100.000 TL bütçe ile gram altın alımında 15 adet gram altın alınabiliyor ve bu işlem için kalan tutar 3.851 TL olarak hesaplanıyor. Haftalık bazda gram altın fiyatlarının 7 gün önceki kapanış fiyatı olan 6.633 TL'ye göre %3,34 oranında bir düşüş kaydedilerek bugün 6.412 TL seviyesine gerilemiştir.

Çeyrek altın almak isteyen yatırımcılar için ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın alınabiliyor ve bu işlemden sonra geriye 5.678 TL kalıyor. Çeyrek altın fiyatı şu an satıcılarda 10.480 TL’den işlem görmekte.

26 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.409 TL 6.410 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.255 TL 10.480 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 20.445 TL 20.960 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 42.673 TL 43.334 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.509 TL 4.695 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.428 TL 5.185 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.006 $ 4.007 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.435 TL 6.443 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.297 TL 10.534 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 20.529 TL 21.069 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 42.673 TL 43.334 TL





Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için kısa vadede 6.320 TL seviyeleri destek, 6.569 TL ise direnç noktaları olarak izlenebilir. Özellikle bu seviyelerin takibi, yatırımcılar için önemli sinek bilgiler sunabilir. Ons altın tarafında ise destek 3.947 dolar, direnç 4.117 dolar seviyelerinde takip edilebilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular