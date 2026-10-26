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Bugün çeyrek altın kaç TL? 26 Ekim Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Haftalık bazda ise fiyatlar, 7 gün önceki 6.633 TL kapanış fiyatına göre %3,34 oranında gerileyerek 6.412 TL'ye inmiş durumda.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 26 Ekim Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel gram altın fiyatı 6.410 TL seviyelerinde işlem görüyor. Son günlerde gözlemlenen günlük sınırlı yükseliş, haftalık geri çekilme ile dengeleniyor. Bugün için ons altın fiyatı 4.006 $, dolar/TL kuru ise 49,76 TL düzeyinde. Bu piyasa verileri, altın yatırımcıları için dikkat çekici bir çerçeve sunuyor.

100.000 TL bütçe ile gram altın alımında 15 adet gram altın alınabiliyor ve bu işlem için kalan tutar 3.851 TL olarak hesaplanıyor. Haftalık bazda gram altın fiyatlarının 7 gün önceki kapanış fiyatı olan 6.633 TL'ye göre %3,34 oranında bir düşüş kaydedilerek bugün 6.412 TL seviyesine gerilemiştir.

Çeyrek altın almak isteyen yatırımcılar için ise 100.000 TL ile 9 adet çeyrek altın alınabiliyor ve bu işlemden sonra geriye 5.678 TL kalıyor. Çeyrek altın fiyatı şu an satıcılarda 10.480 TL’den işlem görmekte.

Güncel Altın Fiyatları

26 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.409 TL 6.410 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.255 TL 10.480 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 20.445 TL 20.960 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 42.673 TL 43.334 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.509 TL 4.695 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.428 TL 5.185 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.006 $ 4.007 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.435 TL 6.443 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.297 TL 10.534 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 20.529 TL 21.069 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 42.673 TL 43.334 TL


Bugün çeyrek altın kaç TL? 26 Ekim Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için kısa vadede 6.320 TL seviyeleri destek, 6.569 TL ise direnç noktaları olarak izlenebilir. Özellikle bu seviyelerin takibi, yatırımcılar için önemli sinek bilgiler sunabilir. Ons altın tarafında ise destek 3.947 dolar, direnç 4.117 dolar seviyelerinde takip edilebilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.435 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 643.541 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.480 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.007 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 26 Ekim Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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