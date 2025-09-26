FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 26 Eylül Cuma 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün çeyrek altın kaç TL? 26 Eylül Cuma 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Ezgi Sivritepe

26 Eylül 2025 itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Saat 10:00’da elde edilen verilere göre ons altın fiyatı 3.742,65 Dolar seviyesine ulaştı. Bu durum global piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle ortaya çıkıyor. Ekonomik belirsizlikler, oto dış ticareti üzerinde önemli bir etki yaratabilir.

Gram altın fiyatları ise yatırımcıların ilgisiyle hareketleniyor. Saat 10:00 itibarıyla gram altının alış fiyatı 5.005,646 Dolar. Satış fiyatı ise 5.006,154 Dolar olarak belirlenmiş. Bu değerler yerel piyasalardaki gelişmelerle şekilleniyor. Yatırımcıların tercihleri bu durumdan etkileniyor.

Çeyrek altın, en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. 26 Eylül 2025 tarihi itibarıyla çeyrek altının alış fiyatı 8.009,03 Dolar. Satış fiyatı ise 8.185,06 Dolar olarak kaydedildi. Yarım altın ise alış fiyatı 15.968,01 Dolar. Satış fiyatı 16.370,12 Dolar ile işlem görüyor. Bu fiyatlar yatırımcılar ve hediye amacıyla alımlar için cazip seçenektir.

Cumhuriyet altını, tarihsel yatırımlar arasında önemli bir yer tutar. Bu sabahki verilere göre alış fiyatı 34.053 Dolar. Satış fiyatı ise 34.568 Dolar olarak belirlenmiştir. Gremse altın, alış fiyatı 83.117 Dolar. Satış fiyatı ise 83.927 Dolar seviyelerinde işlem görüyor. Ata altını 34.243 Dolar alış ve 34.551 Dolar satış fiyatları ile dikkat çekiyor.

Ziynet altın fiyatları güncel verilere göre alış fiyatı 32.036,13 Dolar. Satış fiyatı ise 32.640,12 Dolar olarak belirlenmiştir. Bu değerler özel günlerde hediye seçeneği olarak önemli bir rol oynuyor. Ziynet altınlarının piyasa için önemi artmaktadır.

Bilezik fiyatları, yatırımcılar ve takı severler için önemli bir kriterdir. 14 ayar bilezik gramı 2.814,97 Dolardan alım yapılmaktadır. Satış fiyatı ise 3.855,07 Dolar’dır. 18 ayar bilezik gramı 3.590,53 Dolar alış fiyatına sahiptir. 4.145 Dolar ise satış değeridir. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise 4.669,82 Dolar alış ve 4.883,57 Dolar satış olarak kaydedilmiştir.

Son olarak, serbest 0.995 has altın alış fiyatı 4.980,618 Dolar. Satış fiyatı ise 4.981,123 Dolar olarak belirlenmiştir. Bu fiyat verileri altın alım-satımında dikkat edilmesi gereken ayrıntılara ışık tutuyor.

26 Eylül 2025 altın fiyatları piyasa dinamikleri ile şekillenmeye devam ediyor. Yatırımcıların beklentileriyle altın yatırımı yapmak isteyenler için fırsatlar ve riskler iç içe geçmiş durumda. Yatırımcıların piyasalardaki gelişmeleri yakından takip etmeleri önem taşıyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.013,81
5.014,47
% 0.27
11:31
Ons Altın / TL
155.991,08
156.044,02
% 0.31
11:46
Ons Altın / USD
3.752,90
3.753,37
% 0.11
11:46
Çeyrek Altın
8.022,10
8.198,66
% 0.27
11:31
Yarım Altın
15.994,06
16.397,31
% 0.27
11:31
Ziynet Altın
32.088,40
32.694,33
% 0.27
11:31
Cumhuriyet Altını
34.053,00
34.568,00
% -0.27
17:06
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
Haber Gönder
Haber Gönder
