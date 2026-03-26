Bugün çeyrek altın kaç TL? 26 Mart Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları 26 Mart 2026: Pazarın Nabzı

Altın, tarih boyunca güvenli bir liman olmuştur. Yatırımcılar için kıymetli bir varlık olarak görülmektedir. 26 Mart 2026 itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Saat 10:00'da güncellenmiş fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmaları yansıtıyor.

Gün içerisinde ons altın fiyatı 4.456,51 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu rakam, küresel altın talebiyle döviz kurlarındaki oynamalardan etkilenmektedir. Yatırımcılar için ons altın fiyatı önemli bir gösterge olmaya devam ediyor.

Gram altın fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 6.357,659 TL, satış fiyatı 6.358,543 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, gram altın alım satımında kritik bir karar aşamasını işaret ediyor.

Çeyrek altın fiyatları ise alışta 10.172,25 TL, satışta 10.396,22 TL olarak kaydedilmiştir. Yarım altın fiyatları alışta 20.280,93 TL, satışta 20.792,44 TL seviyesinde bulunmaktadır. Cumhuriyet altını alışta 45.332 TL, satışta 46.020 TL ile alım satımda değerlendirilmektedir.

Gremse altın alış fiyatı 108.206 TL, satış fiyatı ise 113.315 TL olarak belirlenmiştir. Ata altının alış fiyatı 44.652 TL, satış fiyatı 47.157 TL düzeyindedir. Ziynet altın fiyatları alışta 40.689,02 TL, satışta 41.457,70 TL olarak kaydedilmiştir. Bu çeşitler, tasarruf sahipleri için uzun vadeli yatırım aracı olarak tercih edilmektedir.

Bilezik fiyatları ise değişkenlik göstermektedir. 14 ayar gram için alış 3.650,45 TL, satış 4.908,53 TL'dir. 18 ayar gram için alış 4.679,30 TL, satış 5.575 TL düzeyindedir. 22 ayar gram için alış 6.076,24 TL, satış ise 6.423,24 TL'dir. Bu rakamlar, kuyumculuk sektöründeki fiyatlarla bağlantılıdır.

Serbest 0.995 has altın fiyatları da bir gösterge konumundadır. Alış 6.325,871 TL, satış 6.326,75 TL olarak gözlemlenmiştir. Bu fiyatlar, altın yatırımcısının alım gücünü yansıtıyor.

Altın fiyatları üzerindeki bu veriler, yatırımcılar için büyük bir fırsat sunmaktadır. Piyasanın dinamik yapısı göz önüne alındığında, altın yatırımının cazip olduğu görülmektedir. Yatırımcıların gelişmeleri takip ederek stratejik adımlar atması önemlidir.