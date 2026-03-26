Bugün çeyrek altın kaç TL? 26 Mart Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

26 Mart 2026 itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Ons altın 4.456,51 Dolar, gram altın ise 6.357,659 TL seviyelerinde işlem görmekte. Çeyrek altın alış fiyatı 10.172,25 TL, yarım altın ise 20.280,93 TL olarak kaydedildi. Bilezik fiyatları da değişkenlik arz ediyor. Tüm bu veriler, yatırımcılar için altın alım satımında fırsatlar sunmaktadır. Piyasa dinamikleri yatırımcıların strateji geliştirmesine zemin hazırlıyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Altın Fiyatları 26 Mart 2026: Pazarın Nabzı

Altın, tarih boyunca güvenli bir liman olmuştur. Yatırımcılar için kıymetli bir varlık olarak görülmektedir. 26 Mart 2026 itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekiyor. Saat 10:00'da güncellenmiş fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmaları yansıtıyor.

Gün içerisinde ons altın fiyatı 4.456,51 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Bu rakam, küresel altın talebiyle döviz kurlarındaki oynamalardan etkilenmektedir. Yatırımcılar için ons altın fiyatı önemli bir gösterge olmaya devam ediyor.

Gram altın fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 6.357,659 TL, satış fiyatı 6.358,543 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, gram altın alım satımında kritik bir karar aşamasını işaret ediyor.

Çeyrek altın fiyatları ise alışta 10.172,25 TL, satışta 10.396,22 TL olarak kaydedilmiştir. Yarım altın fiyatları alışta 20.280,93 TL, satışta 20.792,44 TL seviyesinde bulunmaktadır. Cumhuriyet altını alışta 45.332 TL, satışta 46.020 TL ile alım satımda değerlendirilmektedir.

Gremse altın alış fiyatı 108.206 TL, satış fiyatı ise 113.315 TL olarak belirlenmiştir. Ata altının alış fiyatı 44.652 TL, satış fiyatı 47.157 TL düzeyindedir. Ziynet altın fiyatları alışta 40.689,02 TL, satışta 41.457,70 TL olarak kaydedilmiştir. Bu çeşitler, tasarruf sahipleri için uzun vadeli yatırım aracı olarak tercih edilmektedir.

Bilezik fiyatları ise değişkenlik göstermektedir. 14 ayar gram için alış 3.650,45 TL, satış 4.908,53 TL'dir. 18 ayar gram için alış 4.679,30 TL, satış 5.575 TL düzeyindedir. 22 ayar gram için alış 6.076,24 TL, satış ise 6.423,24 TL'dir. Bu rakamlar, kuyumculuk sektöründeki fiyatlarla bağlantılıdır.

Serbest 0.995 has altın fiyatları da bir gösterge konumundadır. Alış 6.325,871 TL, satış 6.326,75 TL olarak gözlemlenmiştir. Bu fiyatlar, altın yatırımcısının alım gücünü yansıtıyor.

Altın fiyatları üzerindeki bu veriler, yatırımcılar için büyük bir fırsat sunmaktadır. Piyasanın dinamik yapısı göz önüne alındığında, altın yatırımının cazip olduğu görülmektedir. Yatırımcıların gelişmeleri takip ederek stratejik adımlar atması önemlidir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.343,97
6.344,92
% -1.24
10:16
Ons Altın / TL
197.747,27
197.778,80
% -1.04
10:31
Ons Altın / USD
4.455,51
4.456,24
% -1.11
10:31
Çeyrek Altın
10.150,34
10.373,94
% -1.24
10:16
Yarım Altın
20.237,25
20.747,89
% -1.24
10:16
Ziynet Altın
40.601,38
41.368,88
% -1.24
10:16
Cumhuriyet Altını
45.332,00
46.020,00
% 2.2
15:45
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

