Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Aralık Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

27 Aralık 2025'te altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir gösterge haline geldi. Ons altın 4.531,17 dolar seviyesine ulaşırken, Türkiye'deki gram altın fiyatları alışta 6.249,701 TL, satışta 6.250,515 TL olarak işlem görüyor. Çeyrek altın 9.999,52 TL, yarım altın 19.936,55 TL ve Cumhuriyet altını 41.752 TL seviyelerinden satılıyor. Bilezik fiyatları da dikkat çekiyor, 14 ayar bilezik gram fiyatı 3.473,30 TL olarak kaydedilmiş durumda.

Ezgi Sivritepe

27 Aralık 2025 tarihli altın fiyatları, yatırımcılar ve piyasa takipçileri için önemli bir gösterge. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.531,17 dolar seviyesine ulaşmış durumda. Bu fiyat, ekonomik belirsizlikler ve enflasyon endişelerini işaret ediyor. Altın tarihi boyunca, güvenli liman olarak kabul edilen bir yatırım aracı olmayı sürdürüyor.

Türkiye'deki gram altın fiyatları alışta 6.249,701 TL, satışta ise 6.250,515 TL seviyelerinden işlem görüyor. Yatırımcılar, gram altındaki değer artışını göz önünde bulunduruyor. Buna göre kararlar alarak yatırım stratejilerini şekillendiriyorlar. Gram altın, küçük yatırımcılar için popüler bir alım satım enstrümanı olmaya devam ediyor.

Çeyrek altın fiyatları ise alışta 9.999,52 TL, satışta 10.219,59 TL’ye ulaşmış durumda. Yarım altın alışta 19.936,55 TL, satışta 20.439,18 TL’den işlem görmekte. Cumhuriyet altını alışta 41.752 TL, satışta 42.381 TL seviyelerinde. Gremse altın fiyatları alışta 100.951 TL, satışta 102.720 TL olarak belirlenmiş. Bu veriler, altın türlerinin yatırımcılar arasındaki farklılığını net bir şekilde göstermektedir.

Ata altın alışta 42.116 TL, satışta 42.374 TL olarak belirlendi. Ziynet altını ise alışta 39.998,09 TL, satışta 40.753,36 TL’den işlem görüyor. Bu fiyatlar, düğün ve özel günler için tercih edilen ziynet altının değerini ortaya koymakta.

Bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.473,30 TL, satışta 4.619,47 TL olarak kaydedilmiş. 18 ayar bilezik gram fiyatı alışta 4.408,11 TL, satışta 5.070 TL seviyelerinden işlem görmekte. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise alışta 5.739,61 TL, satışta 6.000,76 TL’den işlem görüyor. Bu fiyatlar, altın bileziklerin takı ve yatırım aracı olarak değerini ortaya koyuyor.

Altın fiyatları, 27 Aralık 2025’in sabah saatlerinde, küresel ekonomik gelişmeler ve yerel talep dinamiklerini yansıtıyor. Yatırımcılar, bu fiyat bilgilerini değerlendirerek stratejilerini belirleyecek. Piyasa koşullarını takip edenler, belirsiz dönemlerde altının kıymetini bilmektedir. Altın, her zaman stratejik bir yatırım aracı olarak önem arz ediyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.249,70
6.250,52
% 1.29
23:59
Ons Altın / TL
194.292,74
194.507,46
% 1.36
23:59
Ons Altın / USD
4.530,88
4.531,47
% 1.16
23:59
Çeyrek Altın
9.999,52
10.219,59
% 1.29
23:59
Yarım Altın
19.936,55
20.439,18
% 1.29
23:59
Ziynet Altın
39.998,09
40.753,36
% 1.29
23:59
Cumhuriyet Altını
41.752,00
42.381,00
% 0.86
16:52
