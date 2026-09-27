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Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Eylül Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın 6.741 TL'den işlem görmekte ve %0,33'lük artışla ons altın ve dolar/TL paritesi piyasalarda etki yaratıyor. Haftalık bazda ise gram altın fiyatı 61 TL ile %0,90 düşüş gösterdi.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Eylül Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın 6.741 TL'den işlem görüyor. Son 24 saatteki %0,33'lük bir artışla birlikte, 4.285 $ seviyesindeki ons altın ve 48,93 TL'den işlem gören dolar/TL paritesi de piyasa üzerinde etkili olmuş durumda. Ancak, haftalık bazda gram altın fiyatı 7 gün önce 6.802 TL iken, bu değer son kapanışta 6.741 TL'ye geriledi. Böylece haftalık kayıp 61 TL ve yüzde %0,90 seviyesine ulaştı.

100.000 TL bütçeyle gram altın almak isteyen yatırımcı, 14 adet gram altın alabiliyor ve geriye 5.629 TL kalıyor. Çeyrek altın almak isteyenler için 100.000 TL ile 9 adet alınabiliyor ve kalan tutar ise 809 TL oluyor.

Güncel Altın Fiyatları

27 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.740 TL 6.741 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.784 TL 11.021 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.500 TL 22.042 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 44.465 TL 45.137 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.665 TL 4.876 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.609 TL 5.390 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.284 $ 4.285 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.715 TL 6.722 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.745 TL 10.990 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 21.422 TL 21.980 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 44.465 TL 45.137 TL


Grafik, son 7 günlük gram altın fiyat değişikliklerini görselleştirecek.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Eylül Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.684 TL, direnç seviyesi ise 6.832 TL olarak belirlenmişken, ons altın için destek 4.247 $ ve direnç 4.350 $ seviyelerinde. Yatırımcıların bu seviyeleri izlemeleri önümüzdeki günler için önemli olabilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.715 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 671.547 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 11.021 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.285 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Eylül Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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