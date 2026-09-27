Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Eylül Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın 6.741 TL'den işlem görüyor. Son 24 saatteki %0,33'lük bir artışla birlikte, 4.285 $ seviyesindeki ons altın ve 48,93 TL'den işlem gören dolar/TL paritesi de piyasa üzerinde etkili olmuş durumda. Ancak, haftalık bazda gram altın fiyatı 7 gün önce 6.802 TL iken, bu değer son kapanışta 6.741 TL'ye geriledi. Böylece haftalık kayıp 61 TL ve yüzde %0,90 seviyesine ulaştı.
100.000 TL bütçeyle gram altın almak isteyen yatırımcı, 14 adet gram altın alabiliyor ve geriye 5.629 TL kalıyor. Çeyrek altın almak isteyenler için 100.000 TL ile 9 adet alınabiliyor ve kalan tutar ise 809 TL oluyor.
27 Eylül 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.740 TL
|6.741 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.784 TL
|11.021 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.500 TL
|22.042 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|44.465 TL
|45.137 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.665 TL
|4.876 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.609 TL
|5.390 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.284 $
|4.285 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.715 TL
|6.722 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.745 TL
|10.990 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|21.422 TL
|21.980 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|44.465 TL
|45.137 TL
Grafik, son 7 günlük gram altın fiyat değişikliklerini görselleştirecek.
Gram altın için destek seviyesi 6.684 TL, direnç seviyesi ise 6.832 TL olarak belirlenmişken, ons altın için destek 4.247 $ ve direnç 4.350 $ seviyelerinde. Yatırımcıların bu seviyeleri izlemeleri önümüzdeki günler için önemli olabilir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.715 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 671.547 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 11.021 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.285 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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