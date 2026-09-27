Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Eylül Pazar 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün gram altın 6.741 TL'den işlem görüyor. Son 24 saatteki %0,33'lük bir artışla birlikte, 4.285 $ seviyesindeki ons altın ve 48,93 TL'den işlem gören dolar/TL paritesi de piyasa üzerinde etkili olmuş durumda. Ancak, haftalık bazda gram altın fiyatı 7 gün önce 6.802 TL iken, bu değer son kapanışta 6.741 TL'ye geriledi. Böylece haftalık kayıp 61 TL ve yüzde %0,90 seviyesine ulaştı.

100.000 TL bütçeyle gram altın almak isteyen yatırımcı, 14 adet gram altın alabiliyor ve geriye 5.629 TL kalıyor. Çeyrek altın almak isteyenler için 100.000 TL ile 9 adet alınabiliyor ve kalan tutar ise 809 TL oluyor.

27 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.740 TL 6.741 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.784 TL 11.021 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 21.500 TL 22.042 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 44.465 TL 45.137 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.665 TL 4.876 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.609 TL 5.390 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.284 $ 4.285 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.715 TL 6.722 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.745 TL 10.990 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 21.422 TL 21.980 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 44.465 TL 45.137 TL





Grafik, son 7 günlük gram altın fiyat değişikliklerini görselleştirecek.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.684 TL, direnç seviyesi ise 6.832 TL olarak belirlenmişken, ons altın için destek 4.247 $ ve direnç 4.350 $ seviyelerinde. Yatırımcıların bu seviyeleri izlemeleri önümüzdeki günler için önemli olabilir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular