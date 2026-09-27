Ticaret Bakanlığı harekete geçti! E-ticarette bunu yapanlara erişim engeli geliyor

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, e-ticaret platformlarında ürün ve işletmelerin daha fazla öne çıkmasını sağlamak amacıyla kullanılan yapay etkileşimleri incelemeye aldı. Sahte beğeni, takipçi, yorum ve 5 yıldız gibi uygulamalar denetim kapsamına alınırken, tüketicilerin satın alma tercihlerini etkileyen yanıltıcı uygulamalara erişim engeli getiriliyor.

Online alışverişte işletmelerin internet üzerindeki görünürlüğünü gerçekte olduğundan daha yüksek göstermeye yönelik yöntemler de mercek altına alındı. Beğeni, soru sorma, görüntüleme, takipçi, yorum ve yıldız gibi verilerin manipüle edilerek işletmelerin daha fazla tercih ediliyormuş izlenimi oluşturmasının mevzuata aykırı olduğu belirlendi.

SAHTE SEPET VE FAVORİ HİZMETLERİ DE İNCELENİYOR

Platformlarda ürünlerin favorilere eklenmesi veya sepete atılması için ücret karşılığında hizmet sunulması da Reklam Kurulu'nun incelediği uygulamalar arasında yer aldı. Bunun yanı sıra işletmeden herhangi bir mal veya hizmet satın almayan kişilerin yorum yapmaya yönlendirilmesi ve bu değerlendirmelerin platformlarda yayımlanması da yanıltıcı uygulama kapsamında değerlendirildi.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında, bir ürünün satışlarını artırmak için gerçeği yansıtmayan değerlendirmeler yaptırılması ya da ürünü destekleyen ifadelerin kullanılması amacıyla kişi veya kuruluşlardan hizmet alınamayacağına dikkat çekildi.

OLUMSUZ TÜKETİCİ YORUMLARI DA DENETİMDE

Denetimlerde ele alınan bir başka konu ise işletmeler ve hizmetlerle ilgili olumsuz tüketici yorumları oldu. Bazı olumsuz değerlendirmelerin yayımlanmasının veya tüketicilerin bu yorumları görebilmesinin engellendiği tespit edildi. Bu uygulamaların, tüketicilerin ürün ya da işletmeler hakkındaki gerçek kullanıcı deneyimlerine ulaşmasını güçleştirdiği belirtildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Reklam Kurulu, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen ilanların bulunduğu çok sayıda URL için erişim engeli kararı aldı. Engelleme kapsamındaki ilanlar arasında arama motorlarında sunulan 5 yıldız ve yorum hizmetlerinin yanı sıra alışveriş platformlarında takipçi, beğeni, favori ve sepete ekleme sağlayan bot hizmetleri de bulunuyor.