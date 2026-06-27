Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Haziran Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 27 Haziran 2026 itibarıyla dikkat çekici seviyelerde seyretmektedir. Bu durum, küresel ekonomik dalgalanmalar ve yerel piyasa etkilerinden kaynaklanmaktadır. Saat 10:00 itibarıyla, gram altın fiyatları alışta 6.129,21 TL, satışta ise 6.130,125 TL seviyesindedir. Yatırımcılar için bu, gram altının önemli bir değer saklama aracı olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Dünyada ons altın fiyatı 4.089,04 Dolar olarak belirlenmiştir. Türk Lirası cinsinden ons altının alış fiyatı 190.485,38 TL, satış fiyatı ise 190.795,54 TL’dir. Yabancı ve yerli yatırımcılar, bu dengeyi nasıl değerlendirecekleri konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Altın piyasasının yönü, bu değerlendirmelere bağlı olarak şekillenecektir.

Çeyrek altın, artan mali belirsizlikler nedeniyle hala popülaritesini korumaktadır. 27 Haziran itibarıyla çeyrek altının alış fiyatı 9.806,74 TL, satış fiyatı ise 10.022,75 TL’dir. Yarım altın, 19.552,18 TL alış ve 20.045,51 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir. Bu fiyatlar, altının geleneksel bir değer saklama aracı olma özelliğini pekiştiriyor.

Cumhuriyet altını da yatırımcılar arasında sıkça tercih edilmektedir. Bu altının alış fiyatı 40.643 TL, satış fiyatı ise 41.253 TL seviyesindedir. Gremse altın, büyük yatırımcılar için bir seçenek sunmaktadır. Alış fiyatı 99.343 TL, satış fiyatı 100.689 TL olarak işlem görmektedir.

Ata altın, ziynet altını ve bileziklerin fiyatları da dikkat çekmektedir. Ata altın, 40.964 TL alış ve 41.356 TL satış fiyatları arasında işlem görmektedir. Ziynet altının alış fiyatı 39.226,94 TL, satış fiyatı 39.968,42 TL’dir. Bilezik fiyatları da yatırımcılar için ilgi çekicidir. 14 ayar bilezik gramı 3.344,08 TL alış ve 4.513,20 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir. 18 ayar bilezik gramı, 4.303,75 TL alış ve 4.945 TL satış fiyatıyla dikkat çekmektedir. 22 ayar bilezik gramı ise, 5.578,38 TL alış ve 5.845,45 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir.

Serbest 0.995 has altın fiyatları 6.098,564 TL alış ve 6.099,474 TL satış seviyelerindedir. Tüm bu veriler, altın yatırımının değerin korunması açısından stratejik bir seçenek olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının seyri, ekonomik gelişmelere bağlı olarak şekillenecektir.