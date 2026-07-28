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1 euroya satışa çıktı! 184 yıllık fabrika yeni sahibini arıyor

Almanya'da 1842'den kalan tarihi döküm fabrikası 1 euro başlangıç fiyatıyla satışa çıkarıldı. Ancak yapının yeniden kullanılması için milyonlarca euroluk yatırım gerekiyor.

1 euroya satışa çıktı! 184 yıllık fabrika yeni sahibini arıyor
Aleyna Türkmen

Almanya'da 19. yüzyıldan kalan tarihi bir sanayi tesisi sembolik bir bedelle satışa sunuldu. Saksonya-Anhalt eyaletine bağlı Tangerhütte kentinde bulunan ve 1842 yılında kurulan eski döküm fabrikası için açık artırmanın başlangıç fiyatı yalnızca 1 euro olarak belirlendi. Ancak yıllardır kullanılmayan yapının yeniden ayağa kaldırılması için milyonlarca euroluk yatırım yapılması gerekiyor.

Belediye tarafından satışa çıkarılan koruma altındaki tarihi tesis, yaklaşık 16 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Yetkililer, satışta yalnızca teklif edilen bedelin değil, alıcının tesisi hangi amaçla değerlendireceğine ilişkin planın da belirleyici olacağını açıkladı.

TARİHİ FABRİKA YILLARDIR ATIL DURUMDA

Tangerhütte Belediyesi'nin verdiği bilgilere göre, onlarca yıldır boş durumda bulunan fabrikanın ciddi ölçüde yıprandığı belirtildi. Açıklamada çatının büyük bölümünün çöktüğü, dış cephe duvarlarının hasar aldığı ve güvenlik gerekçesiyle alanın girişe kapatıldığı ifade edildi. Ayrıca fabrika arazisinin büyük kısmının zamanla ağaç ve çalılarla kaplandığı aktarıldı.

Bu nedenle tesisi satın alacak yatırımcının kapsamlı bir restorasyon çalışması yürütmesi gerektiği, yapının yeniden kullanılabilir hâle getirilmesi için büyük ölçekli onarımın kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

1 euroya satışa çıktı! 184 yıllık fabrika yeni sahibini arıyor 1

BİR DÖNEM 1.500 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORDU

Ekonomim'in DW Türkçe'den aktardığı habere göre, 1842 yılında faaliyete başlayan döküm fabrikası, özellikle 1900'lü yılların başında 1.500'den fazla çalışana istihdam sağlıyordu. Fabrikada sokak lambaları, dökme demir merdivenler, banyo küvetleri ve "çay evleri" olarak adlandırılan bahçe pavyonları gibi birçok ürün üretilerek dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediliyordu.

Alman sanayisinin gelişiminde önemli rol üstlenen tesis, Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin (DDR) Federal Almanya ile birleşmesinin ardından 1990'lı yılların başında faaliyetlerini durdurdu.

BELEDİYE VİZYONER YATIRIMCI ARIYOR

Tangerhütte Belediye Başkanı Andreas Brohm, fabrikanın yalnızca bir taşınmaz olmadığını, kentin geçmişini temsil eden önemli bir miras niteliği taşıdığını belirtti. Brohm, bu nedenle alanı geleceğe taşıyabilecek vizyon sahibi bir yatırımcı aradıklarını ifade etti.

Belediye Başkanı, fabrikanın kültürel miras projeleri, etkinlik organizasyonları, yaratıcı endüstriler ya da modern ticari faaliyetler için değerlendirilebilecek farklı kullanım seçeneklerine uygun olduğunu dile getirdi.

1 euroya satışa çıktı! 184 yıllık fabrika yeni sahibini arıyor 2

30 EYLÜL 2026'YA KADAR TEKLİF VERİLEBİLECEK

Açık artırmaya katılmak isteyen yatırımcıların tekliflerini 30 Eylül 2026 tarihine kadar sunmaları gerekiyor. Belediye, başvurularda sadece satın alma teklifini değil, binanın hangi amaçla kullanılacağını ayrıntılı biçimde açıklayan bir proje dosyası da talep ediyor.

Bunun yanında alıcıların kapsamlı bir restorasyon planı hazırlaması şart koşulurken, yenileme çalışmalarının maliyetinin milyonlarca euroyu bulabileceği belirtiliyor.

Öte yandan, tarihi yapının korunması için uzun yıllardır faaliyet gösteren "Aus einem Guss" adlı yerel dernek, doğru yatırımcının bulunması durumunda satışın bölge için yeni bir başlangıcın kapısını aralayabileceğini değerlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya fabrika 1 euro satış
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