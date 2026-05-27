Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Mayıs Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları Analizi

Altın, yatırımcılar için güvenli bir liman olmaya devam ediyor. 27 Mayıs 2026 tarihinde, saat 10:00 itibarıyla piyasalardaki altın fiyatları dikkat çekiyor. Bu tarihte ons altın fiyatı 4.485,22 dolar seviyesindeyken, gram altın alış fiyatı 6.618,589 TL, satış fiyatı ise 6.619,297 TL olarak belirlendi. Yükselen global belirsizlikler, enflasyon endişeleri, altın talebini artırıyor. Bu durum, fiyatların yükselişini destekliyor.

Ons altının alış fiyatı 205.851,92 TL, satış fiyatı ise 205.892,35 TL olarak kaydedildi. Bu rakamlar, uluslararası piyasada altına olan talebin arttığını gösteriyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Yatırımcıların, gelişmelere dikkat etmeleri gerekiyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 10.589,74 TL, satış fiyatı ise 10.822,55 TL seviyelerinde. Yarım altın alış fiyatı 21.113,30 TL, satış fiyatı ise 21.645,10 TL olarak işlem görmekte. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 44.504 TL, satış fiyatı ise 45.176 TL’dir. Bu fiyatlar, yatırımcılar için önemli referans noktası oluşturmaktadır.

Gremse altın alış fiyatı 107.381 TL, satış fiyatı ise 109.602 TL olarak işlem görüyor. Ata altın alış fiyatı 44.212 TL, satış fiyatı ise 44.936 TL seviyelerinde. Ziynet altın fiyatları ise alışta 42.358,97 TL. Satış fiyatı 43.157,82 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, altın yatırımcılarının kararlarını etkiliyor.

Bilezik fiyatları da dikkat çekici. 14 ayar bilezik gramı, alış fiyatı 3.621,94 TL, satış fiyatı 4.868,63 TL seviyelerine ulaştı. 18 ayar bilezik gramı, alış fiyatı 4.677,56 TL, satış fiyatı ise 5.445 TL olarak kaydedildi. 22 ayar bilezik gramının fiyatları alışta 6.029,91 TL, satışta ise 6.364,93 TL olarak belirlendi. Bu veriler, yatırımcıların hangi ürünlere yöneldiğini gösteriyor.

Serbest 0.995 has altın alış fiyatı 6.585,496 TL, satış fiyatı 6.586,201 TL olarak işlem görmekte. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların stratejilerini doğrudan etkiliyor. Piyasalardaki belirsizlikler, küresel ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarının dalgalanmasına neden olmaya devam edecek. Bu faktörleri dikkate alarak yatırım yapacak kişilerin piyasalara dikkat etmesi gerekiyor. Doğru kararlar almalarına katkı sağlayacaktır.