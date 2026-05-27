FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Mayıs Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, küresel belirsizlik ve enflasyon endişeleri nedeniyle yükselmeye devam ediyor. 27 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla ons altın fiyatı 4.485,22 dolar olarak kaydedildi. Gram altın ise 6.618,589 TL alış, 6.619,297 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir. Yatırımcılar, piyasalardaki dalgalanmaları ve döviz kurlarını yakından takip ederek stratejilerini belirlemelidir. Altın, güvenli liman arayışındaki yatırımcılar için önemli bir seçenek olmaya devam ediyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Mayıs Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları Analizi

Altın, yatırımcılar için güvenli bir liman olmaya devam ediyor. 27 Mayıs 2026 tarihinde, saat 10:00 itibarıyla piyasalardaki altın fiyatları dikkat çekiyor. Bu tarihte ons altın fiyatı 4.485,22 dolar seviyesindeyken, gram altın alış fiyatı 6.618,589 TL, satış fiyatı ise 6.619,297 TL olarak belirlendi. Yükselen global belirsizlikler, enflasyon endişeleri, altın talebini artırıyor. Bu durum, fiyatların yükselişini destekliyor.

Ons altının alış fiyatı 205.851,92 TL, satış fiyatı ise 205.892,35 TL olarak kaydedildi. Bu rakamlar, uluslararası piyasada altına olan talebin arttığını gösteriyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Yatırımcıların, gelişmelere dikkat etmeleri gerekiyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 10.589,74 TL, satış fiyatı ise 10.822,55 TL seviyelerinde. Yarım altın alış fiyatı 21.113,30 TL, satış fiyatı ise 21.645,10 TL olarak işlem görmekte. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 44.504 TL, satış fiyatı ise 45.176 TL’dir. Bu fiyatlar, yatırımcılar için önemli referans noktası oluşturmaktadır.

Gremse altın alış fiyatı 107.381 TL, satış fiyatı ise 109.602 TL olarak işlem görüyor. Ata altın alış fiyatı 44.212 TL, satış fiyatı ise 44.936 TL seviyelerinde. Ziynet altın fiyatları ise alışta 42.358,97 TL. Satış fiyatı 43.157,82 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, altın yatırımcılarının kararlarını etkiliyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Bilezik fiyatları da dikkat çekici. 14 ayar bilezik gramı, alış fiyatı 3.621,94 TL, satış fiyatı 4.868,63 TL seviyelerine ulaştı. 18 ayar bilezik gramı, alış fiyatı 4.677,56 TL, satış fiyatı ise 5.445 TL olarak kaydedildi. 22 ayar bilezik gramının fiyatları alışta 6.029,91 TL, satışta ise 6.364,93 TL olarak belirlendi. Bu veriler, yatırımcıların hangi ürünlere yöneldiğini gösteriyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Mayıs Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Serbest 0.995 has altın alış fiyatı 6.585,496 TL, satış fiyatı 6.586,201 TL olarak işlem görmekte. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların stratejilerini doğrudan etkiliyor. Piyasalardaki belirsizlikler, küresel ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarının dalgalanmasına neden olmaya devam edecek. Bu faktörleri dikkate alarak yatırım yapacak kişilerin piyasalara dikkat etmesi gerekiyor. Doğru kararlar almalarına katkı sağlayacaktır.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güne düşüşle başladı: Gram altın 6 bin 615 liraya gerilediGüne düşüşle başladı: Gram altın 6 bin 615 liraya geriledi
Ferrari’nin elektrikli aracı tanıtıldı! Tasarımı eleştirildiFerrari’nin elektrikli aracı tanıtıldı! Tasarımı eleştirildi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.628,02
6.628,74
% -0.32
11:24
Ons Altın / TL
206.153,39
206.251,93
% -0.28
11:39
Ons Altın / USD
4.492,17
4.492,73
% -0.33
11:39
Çeyrek Altın
10.604,83
10.837,99
% -0.32
11:24
Yarım Altın
21.143,37
21.675,98
% -0.32
11:24
Ziynet Altın
42.419,31
43.219,38
% -0.32
11:24
Cumhuriyet Altını
44.504,00
45.176,00
% -0.56
12:18
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Cizre savaş alanına döndü! Akraba iki aile arasında feci kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

Cizre savaş alanına döndü! Akraba iki aile arasında feci kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Çitos Efe büyüdü! Son haliyle dikkat çekti

Çitos Efe büyüdü! Son haliyle dikkat çekti

Emekli ve memur maaşı hesabı şekilleniyor: 'Seyyanen zam' vurgusu

Emekli ve memur maaşı hesabı şekilleniyor: 'Seyyanen zam' vurgusu

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.