Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Nisan Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları 27 Nisan 2026 itibarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ons altın 4.714,46 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Türkiye'deki gram altın fiyatları ise alışta 6.823,465 TL ve satışta 6.824,348 TL olarak kaydedilmiştir. Çeyrek altın fiyatı 10.917,54 TL alış ve 11.157,81 TL satış ile belirlenirken, ziynet altın fiyatları 43.670,18 TL alış ve 44.494,75 TL satış seviyelerine ulaşmıştır. Yatırımcılar, global ekonomik gelişmeleri takip ediyor.

Altın fiyatları, 27 Nisan 2026 tarihinde yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.714,46 Dolar seviyesindedir. Bu fiyat, alım satım kararları açısından önemli bir gösterge olmaktadır.

Gram altın fiyatları ise alışta 6.823,465 TL, satışta 6.824,348 TL olarak kaydedilmiştir. Gram altın, bireysel yatırımcılar için popüler bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Yüksek likiditesi ve uygun yatırım imkanı sunması nedeniyle gram altın, pek çok kişinin portföyünde yer alıyor.

Ons altın fiyatları için alış ve satış fiyatları sırasıyla 212.211,7 TL ve 212.264,68 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, global altın fiyatlarının Türkiye'deki yansımalarını göstermektedir. Yatırımcılar, ons altın fiyatlarındaki dalgalanmaları takip ederek stratejilerini belirliyor.

Çeyrek altın fiyatı 10.917,54 TL alış ve 11.157,81 TL satış ile işlem görmektedir. Yarım altın ise alışta 21.766,85 TL, satışta 22.315,62 TL olarak belirlenmiştir. Cumhuriyet altını alış fiyatı 45.050 TL'ye, satış fiyatı 45.730 TL'ye ulaşmıştır. Gremse altın, alışta 110.169 TL, satışta 112.012 TL'den işlem görmektedir. Ata altın ise alışta 45.448 TL, satışta 45.760 TL seviyesinde teyit edilmiştir.

Ziynet altın fiyatları, alışta 43.670,18 TL, satışta ise 44.494,75 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca bilezikler de yatırımcıların ilgisini çekiyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.718,31 TL, satışta ise 4.937,50 TL seviyesinde işlem görmekte. 18 ayar bilezik gram fiyatı alışta 4.753,96 TL, satışta 5.450 TL olarak dikkat çekiyor. 22 ayar bilezik gram fiyatları ise alışta 6.186,51 TL, satışta 6.465,58 TL'ye kadar çıkmış durumda.

Son olarak, serbest piyasada 0.995 has altın fiyatı alışta 6.789,348 TL, satışta ise 6.790,226 TL olarak kaydedilmiştir. Global ekonomik gelişmeler, enflasyon, faiz oranları ve döviz kurlarının etkileri, altın piyasasındaki dalgalanmaların temel faktörleridir. Yatırımcılar, bu dinamikleri göz önünde bulundurup karar vermeye çalışmaktadır. Altın, güvenli bir liman ve değerli bir yatırım aracı olmayı sürdürüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI BORSA|Borsa güne yükselişle başladıCANLI BORSA|Borsa güne yükselişle başladı
Yüz güldürecek gelişme: 'Yasak kalktı' Yağışlar durumu değiştirdiYüz güldürecek gelişme: 'Yasak kalktı' Yağışlar durumu değiştirdi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.829,09
6.829,99
% 0.22
10:23
Ons Altın / TL
212.280,29
212.375,70
% 0.18
10:38
Ons Altın / USD
4.714,71
4.715,30
% 0.12
10:38
Çeyrek Altın
10.926,54
11.167,03
% 0.22
10:23
Yarım Altın
21.784,79
22.334,05
% 0.22
10:23
Ziynet Altın
43.706,16
44.531,50
% 0.22
10:23
Cumhuriyet Altını
45.050,00
45.730,00
% 0.22
12:38
En Çok Okunan Haberler
Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Sarıyer'de üniversite öğrencilerini taciz eden şahıs yakalandı

Sarıyer'de üniversite öğrencilerini taciz eden şahıs yakalandı

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Öpüşme sahnesi yayınlanmadan olay oldu!

Öpüşme sahnesi yayınlanmadan olay oldu!

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

