Bugün çeyrek altın kaç TL? 27 Nisan Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 27 Nisan 2026 tarihinde yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.714,46 Dolar seviyesindedir. Bu fiyat, alım satım kararları açısından önemli bir gösterge olmaktadır.

Gram altın fiyatları ise alışta 6.823,465 TL, satışta 6.824,348 TL olarak kaydedilmiştir. Gram altın, bireysel yatırımcılar için popüler bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Yüksek likiditesi ve uygun yatırım imkanı sunması nedeniyle gram altın, pek çok kişinin portföyünde yer alıyor.

Ons altın fiyatları için alış ve satış fiyatları sırasıyla 212.211,7 TL ve 212.264,68 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, global altın fiyatlarının Türkiye'deki yansımalarını göstermektedir. Yatırımcılar, ons altın fiyatlarındaki dalgalanmaları takip ederek stratejilerini belirliyor.

Çeyrek altın fiyatı 10.917,54 TL alış ve 11.157,81 TL satış ile işlem görmektedir. Yarım altın ise alışta 21.766,85 TL, satışta 22.315,62 TL olarak belirlenmiştir. Cumhuriyet altını alış fiyatı 45.050 TL'ye, satış fiyatı 45.730 TL'ye ulaşmıştır. Gremse altın, alışta 110.169 TL, satışta 112.012 TL'den işlem görmektedir. Ata altın ise alışta 45.448 TL, satışta 45.760 TL seviyesinde teyit edilmiştir.

Ziynet altın fiyatları, alışta 43.670,18 TL, satışta ise 44.494,75 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca bilezikler de yatırımcıların ilgisini çekiyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.718,31 TL, satışta ise 4.937,50 TL seviyesinde işlem görmekte. 18 ayar bilezik gram fiyatı alışta 4.753,96 TL, satışta 5.450 TL olarak dikkat çekiyor. 22 ayar bilezik gram fiyatları ise alışta 6.186,51 TL, satışta 6.465,58 TL'ye kadar çıkmış durumda.

Son olarak, serbest piyasada 0.995 has altın fiyatı alışta 6.789,348 TL, satışta ise 6.790,226 TL olarak kaydedilmiştir. Global ekonomik gelişmeler, enflasyon, faiz oranları ve döviz kurlarının etkileri, altın piyasasındaki dalgalanmaların temel faktörleridir. Yatırımcılar, bu dinamikleri göz önünde bulundurup karar vermeye çalışmaktadır. Altın, güvenli bir liman ve değerli bir yatırım aracı olmayı sürdürüyor.