Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Ağustos Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Günlük Altın Fiyatları: 28 Ağustos 2026

28 Ağustos 2026'da altın fiyatları piyasalarda önemli seviyelerde işlem gördü. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.610,82 Dolar olarak kaydedildi. Bu değer, global altın talebinin ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle fiyatların artış gösterdiğini öne sürüyor.

Gram altın fiyatları, yatırımcılar için dikkat çekici bir konumda. Alış fiyatı 7.151,092 TL, satış fiyatı 7.151,945 TL olarak belirlendi. Türkiye'de altın, sıklıkla yatırım aracı olarak tercih ediliyor. Gram altın, bireysel yatırımcılar için hesaplı bir alternatif sunuyor.

Ülkemizde çeyrek altın, düğün ve özel günlerde sıkça tercih edilen bir hediye. Çeyrek altın alış fiyatı 11.441,75 TL, satış fiyatı ise 11.693,43 TL olarak belirlendi. Yarım altın fiyatları da dikkat çekiyor. Alış fiyatı 22.811,98 TL, satış fiyatı 23.386,86 TL oldu.

Cumhuriyet altını, yatırımcılar arasında geleneksel bir tercih olarak öne çıkıyor. Alış fiyatı 46.667 TL, satış fiyatı ise 47.372 TL olarak belirlendi. Bunun yanı sıra gremse altın alış fiyatı 113.965 TL, satış fiyatı ise 115.493 TL seviyesine ulaştı. Ata altını da göz önüne alındığında, bu değerler altın yatırımcılarına çeşitlilik sağlıyor.

Bilezikler, altın yatırımında önemli bir yere sahip. 14 ayar bilezik gram fiyatı, alışta 3.874,11 TL, satışta ise 5.126,39 TL'den işlem görüyor. 18 ayar bileziklerde alış fiyatı 4.859,69 TL, satış fiyatı 5.695 TL olarak kaydedildi. Ayrıca 22 ayar bilezik gram fiyatı, alışta 6.439,68 TL, satışta 6.670,47 TL seviyelerinde işlem görmekte.

Serbest piyasada 0.995 has altın alış fiyatı 7.115,337 TL, satış fiyatı 7.116,185 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, yatırımcıların piyasa durumuna göre alım-satım kararlarını vermelerine destek oluyor.

Altın fiyatlarındaki hareketlilik, ekonomik gelişmeler ve jeopolitik olayların etkisiyle şekilleniyor. Yatırımcılar için altın, güvenli bir liman olma işlevini sürdürüyor. Piyasalardaki dalgalanmalara karşı denge unsuru olma niteliğini koruyor.